MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet makineli tüfek mühimmatı ele geçirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Kahraman Mehmetçiklerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'ya ait 2 bin 160 adet doçka makineli tüfek mühimmatı ele geçirdi' denildi.
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