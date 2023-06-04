Amasya'da sağanak yağış heyelana sebep oldu, trafik durdu

Edinilen bilgiye göre yağan sağanak yağış dağdan topladığı toprak ve taşlar ile menfezi tıkadı. Menfezin tıkanmasıyla taşlar ve topraklar karayolunu trafiğe kapattı.Karayolunun Kuzgece köyü mevkiinde sağanak yağışın getirdiği toprak karayolunu trafiğe kapatırken, Karayolları ve DSİ ekipleri yolun tekrar trafiğe açılması için çalışma başlattı.