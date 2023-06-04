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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Mahinur Özdemir Göktaş getirildi

Yeni Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu. Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Cumhuriyeti Cezayir Büyükelçiliğini üstleniyordu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Mahinur Özdemir Göktaş getirildi
Ekleme: 4.06.2023 - 00:05 Güncelleme: 4.06.2023 - 00:16 / Editör: Ozge Selin
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Mahinur Özdemir Göktaş getirildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kabinesini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı bakanlıklardan birisi de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı oldu. Buna göre, yeni kabinenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş oldu.

Türkiye'nin ilk başörtülü büyükelçisi olarak görev yaptı

Avrupa'nın ilk başörtülü milletvekili olan Mahinur Özdemir, ayrıca Türkiye'nin başörtülü ilk büyükelçisi olarak Türk siyaset tarihindeki yerini de aldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş kimdir?

Türk asıllı Belçikalı eski siyasetçi Mahinur Özdemir Göktaş, 7 Şubat 1982 yılında Belçika'da Brüksel Bölgesi'nin Schaerbeek ilçesinde doğdu.

Mahinur Özdemir, Konya ve Emirdağ asıllı göçmen bir Türk ailesinin Belçika'daki üçüncü nesil fertlerindendir. Brüksel ULB Üniversitesi İnsan Kaynakları Mühendisliği Bölümünde Lisans, Kamu Yönetimi alanında da Master yaptı.

24 Haziran 2009 tarihinde Frankofon kesimden, Hristiyan Demokrat çizgideki CDH'den Brüksel Meclisi'ne seçilen Mahinur Özdemir Göktaş, böylece Avrupa'da ve Belçika'da vekil seçilen ilk başörtülü oldu.

2015 yılında sözde Ermeni soykırımını reddetmesi nedeniyle partisinden ihraç edilmiş ve siyasete bağımsız milletvekili olarak devam etmiştir.

Cezayir Büyükelçisi görevini yürüttü

Özdemir, 12 Eylül 2019 tarihinde açıklanan 'Büyükelçi ve daimi temsilci atamaları' ile Cezayir Büyükelçisi olarak atandı. Mahinur Özdemir, Türkiye'nin Kuzey Afrika'ya atadığı ilk kadın büyükelçidir.

Mahinur Özdemir, şehir planlama, imar, çevre, konut sorunu ve iş yerlerinde ayrımcılıklarla mücadele konularında çalışmalar yapmaktadır.

Mahinur Özdemir, evli ve 2 çocuk annesidir. Mahinur Özdemir, ana dilleri Türkçe ve Fransızca'nın yanı sıra ileri düzeyde Felemenkçe, İngilizce konuşmaktadır ve Latince bilmektedir.
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