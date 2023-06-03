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Yeni kabine açıklanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönem Kabine'sini açıklıyor.

Yeni kabine açıklanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Ekleme: 3.06.2023 - 21:58 Güncelleme: 3.06.2023 - 22:32 / Editör: Ozge Selin
Yeni kabine açıklanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Göreve Başlama Töreni'nin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti. Meclis'teki törenle mazbatasını alarak resmi olarak göreve başlayan Erdoğan Kabine'nin yeni üyelerini açıklıyor.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Demokrasimizin gücüne güç katan bir Seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs seçiminde sandığa demokratik tercihini yansıtan 54 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören, 27 milyon 835 bin vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Törenimize katılarak, bizleri onurlandıran devlet başkanlarına ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Türk cumhuriyetindeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla milletimizden 2 kez güvenoyu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların bize çok büyük sorumluluk yüklediğini de biliyoruz. Göreve başlama töreninde ifade ettiğim ilkeler temelinde engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız eski kabine üyelerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz

Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki

Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar

Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın Bak

Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya

Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy

Millî Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin

Millî Savunma Bakanı: Yaşar Güler

Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca

Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır

Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı

Ticaret Bakanı: Ömer Bolat

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu
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