Yeni kabine açıklanıyor! Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki Göreve Başlama Töreni'nin ardından Çankaya Köşkü'ne geçti. Meclis'teki törenle mazbatasını alarak resmi olarak göreve başlayan Erdoğan Kabine'nin yeni üyelerini açıklıyor.Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:Demokrasimizin gücüne güç katan bir Seçim sürecini tamamlamış bulunuyoruz. Seçimin Türkiye'ye hayırlı olmasını diliyorum. 14 ve 28 Mayıs seçiminde sandığa demokratik tercihini yansıtan 54 milyon vatandaşıma teşekkür ediyorum. Şahsımı bir kez daha Cumhurbaşkanlığına layık gören, 27 milyon 835 bin vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Törenimize katılarak, bizleri onurlandıran devlet başkanlarına ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Türk cumhuriyetindeki kardeşlerimizle dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızla yol yürümeye devam edeceğiz. Hiçbir kardeşimizi mahcup etmeyeceğiz. 14 gün arayla milletimizden 2 kez güvenoyu almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bunların bize çok büyük sorumluluk yüklediğini de biliyoruz. Göreve başlama töreninde ifade ettiğim ilkeler temelinde engellere aldırmadan zorluklar karşısında yılmadan çalışacağız. Tüm Türkiye'ye hizmet edeceğiz. Şimdiye kadar beraber çalıştığımız eski kabine üyelerine bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum.Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet YılmazAdalet Bakanı: Yılmaz TunçAile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir GöktaşÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat IşıkhanÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet ÖzhasekiDışişleri Bakanı: Hakan FidanEnerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan BayraktarGençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkın BakHazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşekİçişleri Bakanı: Ali YerlikayaKültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri ErsoyMillî Eğitim Bakanı: Yusuf TekinMillî Savunma Bakanı: Yaşar GülerSağlık Bakanı: Fahrettin KocaSanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih KacırTarım ve Orman Bakanı: İbrahim YumaklıTicaret Bakanı: Ömer BolatUlaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdulkadir Uraloğlu