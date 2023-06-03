  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hayaliyle seçim sürecinde Ankara'yı adeta kaderine terk eden Yavaş, seçimi kaybetmenin hezimetini Millet İttifakı'na oy vermeyen belediye personellerinden çıkarmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili ve Fatih Ünal, ABB'nin işçilere uyguladığı mobbing ve sürgünü belgeleri ile ortaya çıkardı.

Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...
Ekleme: 3.06.2023 - 13:06 Güncelleme: 3.06.2023 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2019 seçimleri öncesinde hiç kimseyi işten çıkarmayacağı vaadinde bulunsa da mazbatasını alır almaz birçok işçiye baskı uygulayarak üye oldukları sendikalardan istifa edip kendi belirledikleri sendikalara üye olmaları konusunda zorladı.

Bununla da yetinmeyen Yavaş, işten çıkaramadığı kişileri de sürgüne gönderdi. 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hayaliyle seçim sürecinde Ankara'yı adeta kaderine terk eden Yavaş, seçimi kaybetmenin hezimetini Millet İttifakı'na oy vermeyen belediye personellerinden çıkarmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili ve Fatih Ünal, ABB'nin işçilere uyguladığı mobbing ve sürgünü belgeleri ile ortaya çıkardı.

'SEÇİMİ KAYBEDEN YAVAŞ FATURAYI İŞÇİLERE KESTİ'

Ünal, 'Seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması ile birlikte Sayın Yavaş ve ekibi tarafından Cumhur İttifakı'na yakın olan personel ciddi anlamda mobbinge maruz kaldı. Bunu sebebi de bu insanların Cumhur İttifakı'na karşı besledikleri sevgidir. Bu insanlar hiçbir partiye hakaret içerikli bir görüş bildirmedikleri halde, demokratik haklarını kullanarak istedikleri partiye oy vermeleridir.

Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...

Şu anda 500 – 600 kişinin sürgün edildiği ve görev yerinin değiştirildiğini öğrendik. Yavaş seçimden sonra resmen cadı avına başladı. Yavaş şu anda kaybetmesinin faturasını işçilere kesti. Zaten işçilerimiz sadece bugün değil 4 yıldır bu durum ile karşı karşıyadır' dedi.

Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...

'YAVAŞ OLAYI CADI AVINA DÖNÜŞTÜRDÜ'

Ünal; 'Malum insanları zorla üye oldukları sendikalardan istifa ettirip kendi belirledikleri sendikalara üye olmaları için zorladılar. Bu insanlar demokratik haklarını kullandılar. Bu olayı bir cadı avına dönüştürülmesi, sürgün ve mobbing gibi uygulamaların yapılması yanlıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yetkilileri bunun hesabını vermelidir. 4 yıldır işçilerin çekmediği kalmadı. İnsanlar kendi haklarını, alın terlerinin karşılığını alamadı. Yetmedi şimdi de böyle zulüm ediyorlar. İnsanlara seçimden önce 'attığınız oyların resimlerini bekliyoruz, istiyoruz' diyerek gözdağı verdiler. Bu yapılanların hepsi Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda yapılıyor. Hiçbir amir kafasına göre böyle bir şey yapamaz. Eğer bu olaylardan haberi de yok Sayın Yavaş'ın o koltukta oturmasına gerekte yok.' ifadelerini kullandı.

'HESABINI HUKUKİ YOLLARLA SORACAĞIZ'

Ankara'nın bu anlayış yüzünden perişan olduğunu ifade eden Ünal, '10 gündür Ankara etkili yağışlarla mücadele ediyor. Yavaş ve ekibi mazgalları ve rögarları temizlemekten bile aciz. Ankara bu beceriksizlik yüzünden perişan oldu. Bugün seçimleri kaybettiler. Yarın da bu beceriksizlikleri yüzünden kaybedecekler. Zulüm ile insan abat olmaz. AK Parti hükümeti 20 yıldır ayrım yapmadan herkesi kucakladı. Devlet dairelerinde AK Parti'ye oy vermeyen binlerce insan çalışıyor. Burada kazanan Türkiye olur. Yavaş'ın uyguladığı bu mobbing ve sürgün politikasının hesabını hukuki yollarla soracağız. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerinde de Ankara'yı bu dertten tamamen kurtaracağız.' şeklinde konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan için Meclis'te yemin töreni başladı
Batı medyası İsveç için onay isterken Stockholm yönetiminden skandal karar
Yandaş gazeteci Nevşin Mengü'den 'CHP seçmenini kandırdı' itirafı: Kendileri bile inanmamış
AK Parti'nin A takımı belli oldu...
MSB'den Kosova açıklaması: Bir komando taburunu Kosova'ya gönderiliyor
Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin eğitim merkezinde skandal LGBT anketi! Çocuklara rezalet sorular...
Başkan Erdoğan talimatı verdi! Yeni Meclis’te ilk iş maaş zammı
CHP’li Belediyede eğitime fahiş zam... Kayıt ücretlerine Yüzde 300 zam
Diyarbakır'da sıcak çatışma! 3 PKK'lı terörist öldürüldü
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım
Ümit Özdağ'dan provokatif sözler: 'Sığınmacıları devlet yollamazsa millet yollayacak'
Teröristleri korku sardı: 'İktidarın ilk hedefi PKK olacak'
TOKİ Manisa'daki sosyal konutları teslim etmeye başladı: Reis'e çok teşekkür ederim
İYİ Partili Cihan Paçacı: Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını Fatih Portakal anlattı: Ekim ayında kurultay var seçilmesi kesin
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir
Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü
Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

WhatsApp'ta büyük değişiklik! 'Klavye' hamlesi...

WhatsApp'ta büyük değişiklik! 'Klavye' hamlesi...

Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankaralılar dikkat: Bazı yollar trafiğe kapatılacak

Emekliye kademeli zam planı! İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Emekliye kademeli zam planı! İşte masadaki formüller: Enflasyon + refah payı + seyyanen artış...

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Akaryakıt fiyatlarına indirim geliyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor