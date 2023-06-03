Skandal! CHP’ye oy vermeyen işçileri sürdüler: Ankara'daki hazımsızlığın belgesi...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2019 seçimleri öncesinde hiç kimseyi işten çıkarmayacağı vaadinde bulunsa da mazbatasını alır almaz birçok işçiye baskı uygulayarak üye oldukları sendikalardan istifa edip kendi belirledikleri sendikalara üye olmaları konusunda zorladı.Bununla da yetinmeyen Yavaş, işten çıkaramadığı kişileri de sürgüne gönderdi. 2023 seçimlerinde de Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı hayaliyle seçim sürecinde Ankara'yı adeta kaderine terk eden Yavaş, seçimi kaybetmenin hezimetini Millet İttifakı'na oy vermeyen belediye personellerinden çıkarmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili ve Fatih Ünal, ABB'nin işçilere uyguladığı mobbing ve sürgünü belgeleri ile ortaya çıkardı.Ünal, 'Seçimleri Cumhur İttifakı'nın kazanması ile birlikte Sayın Yavaş ve ekibi tarafından Cumhur İttifakı'na yakın olan personel ciddi anlamda mobbinge maruz kaldı. Bunu sebebi de bu insanların Cumhur İttifakı'na karşı besledikleri sevgidir. Bu insanlar hiçbir partiye hakaret içerikli bir görüş bildirmedikleri halde, demokratik haklarını kullanarak istedikleri partiye oy vermeleridir.Şu anda 500 – 600 kişinin sürgün edildiği ve görev yerinin değiştirildiğini öğrendik. Yavaş seçimden sonra resmen cadı avına başladı. Yavaş şu anda kaybetmesinin faturasını işçilere kesti. Zaten işçilerimiz sadece bugün değil 4 yıldır bu durum ile karşı karşıyadır' dedi.Ünal; 'Malum insanları zorla üye oldukları sendikalardan istifa ettirip kendi belirledikleri sendikalara üye olmaları için zorladılar. Bu insanlar demokratik haklarını kullandılar. Bu olayı bir cadı avına dönüştürülmesi, sürgün ve mobbing gibi uygulamaların yapılması yanlıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yetkilileri bunun hesabını vermelidir. 4 yıldır işçilerin çekmediği kalmadı. İnsanlar kendi haklarını, alın terlerinin karşılığını alamadı. Yetmedi şimdi de böyle zulüm ediyorlar. İnsanlara seçimden önce 'attığınız oyların resimlerini bekliyoruz, istiyoruz' diyerek gözdağı verdiler. Bu yapılanların hepsi Mansur Yavaş'ın talimatları doğrultusunda yapılıyor. Hiçbir amir kafasına göre böyle bir şey yapamaz. Eğer bu olaylardan haberi de yok Sayın Yavaş'ın o koltukta oturmasına gerekte yok.' ifadelerini kullandı.Ankara'nın bu anlayış yüzünden perişan olduğunu ifade eden Ünal, '10 gündür Ankara etkili yağışlarla mücadele ediyor. Yavaş ve ekibi mazgalları ve rögarları temizlemekten bile aciz. Ankara bu beceriksizlik yüzünden perişan oldu. Bugün seçimleri kaybettiler. Yarın da bu beceriksizlikleri yüzünden kaybedecekler. Zulüm ile insan abat olmaz. AK Parti hükümeti 20 yıldır ayrım yapmadan herkesi kucakladı. Devlet dairelerinde AK Parti'ye oy vermeyen binlerce insan çalışıyor. Burada kazanan Türkiye olur. Yavaş'ın uyguladığı bu mobbing ve sürgün politikasının hesabını hukuki yollarla soracağız. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerinde de Ankara'yı bu dertten tamamen kurtaracağız.' şeklinde konuştu.