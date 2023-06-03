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Hindistan'da feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’daki Bahanaga İstasyonu'nda iki trenin çarpışmasıyla 288 kişi hayatını kaybetti, 900'den fazla kişi yaralandı.

Ekleme: 3.06.2023 - 12:55 Güncelleme: 3.06.2023 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Hindistan'da feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı varHindistan gece saatlerinde büyük bir faciaya sahne oldu. Odisha eyaletindeki Bahanaga İstasyonu'nda bir tren karşıdan gelen yük treniyle kafa kafaya çarpıştı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada kazanın son 20 yılın en büyük tren kazası olduğuna dikkat çekildi. Söz konusu kazada şimdilik ölü sayısı 288, yaralı ise 900.

Kameraya yansıyan görüntülerde birçok kişinin ezilmiş cesedi kayıtlara geçti. Odisha İtfaiye Hizmetleri genel müdürü Sudhanshu Sarangi, ölü sayısının 288 olduğunu doğruladı ve 'Kurtarma çalışmaları hala devam ediyor, ölü sayısı artabilir' dedi.

Hindistan'da feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

3. TREN DETAYI
Odisha eyaletinden başka bir yetkili ise yaralıların hastaneye sevk edildiğini ve ölü sayısının artmaması için çaba göstereceklerini bildirdi.

Hint Demiryolları İcra Direktörü Amitabh Sharma, AFP'ye iki yolcu treninin 'azada aktif bir şekilde yer aldığını' ve kaza sonrası iki trenin park halinde yolcu alan başka bir trene daha çarptığını aktardı.

Hayatta kalan bir kişi, yerel TV haber muhabirlerine, kaza olduğunda uyuduğunu ve uyandığında kendisini yaklaşık bir düzine yolcunun altında bulduğunu söyledi.

Hindistan'da feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

BAŞBAKAN MODİ'DEN AÇIKLAMA
Hükümet tarafından yapılan açıklamada ise kaza bölgesine birçok ambulansın gönderildiği kayıtlara geçti. Bir sözcü, bölgeye 75 ambulans ve çok sayıda otobüsün konuşlandırıldığını bildirdi.

Hindistan Başbakanı Modi ise 'Bu kederli saatte, düşüncelerim yaslı ailelerle birlikte. Yaralıların yakında iyileşmesini umuyorum, durumun değerlendirmesini yapacağız' dedi.

Hindistan'da feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA
Tren kazasıyla ilgili Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın 'Hindistan'ın Orissa eyaletinde meydana gelen ve hepimizi derinden üzen elim tren kazası nedeniyle Hindistan halkına ve hükümetine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum. Türkiye her türlü yardım için hazır ve nazırdır' değerlendirmesinde bulundu.

Hindistan'da feci tren kazası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

40 YILIN EN BÜYÜK KAZASI
Hindistan tren kazalarına yabancı değil. Dün gece yaşanan kazadan önceki en büyük kaza 1981 yılında meydana geldi. Köprüden geçen bir tren raydan çıktı ve metrelerce yükseklikten boşluğa düştü. Trajik olayda 800 ila 1000 kişi hayatını kaybetti, yetkililer net bir rakam açıklamadı.
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