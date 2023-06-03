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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenlerinde Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu

Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenleri kapsamında Ankara semalarında gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenlerinde Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu
Ekleme: 3.06.2023 - 20:05 Güncelleme: 3.06.2023 - 20:05 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenlerinde Türk Yıldızları'ndan gösteri uçuşu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Göreve Başlama Töreni"nde konuştu.

Erdoğan, Külliye'ye girerken 101 pare top atışı yapıldı. Törene 78 ülkeden üst düzey temsilci katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın göreve başlama törenleri kapsamında Türk Yıldızları da gösteri uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara semasında gösteri yaptı.

Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşu büyük beğeniyle izlendi.

Yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'ne gidişi sırasında Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, Ankara semasında gösteri yaptı.
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