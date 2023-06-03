  • USD: 20,84 - 20,88
  • EURO: 22,44 - 22,48
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, seçimler öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda heykel dikme sözü vermişti. Bolu Belediye Meclis Toplantısı'nda Cumhur İttifakı temsilcilerinin önergesine yanıt veren Özcan, "Erdoğan, Dörtdivan’da yüzde 90 oy almış. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin, en görünür yer de Köroğlu Dağları, biz oraya dikelim. Bozkurt heykeli de dikeceğim" dedi. Heykel yapması için belediye önüne getirilen çimentolara da tepki gösteren Özcan, "Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri." diye konuştu.

CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım
Ekleme: 3.06.2023 - 00:42 Güncelleme: 3.06.2023 - 00:53 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım
​Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 114 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'nden önce 18 Nisan tarihinde sosyal medya hesabından, “Recep Tayyip Erdoğan seçimi bir kez daha kazanırsa Bolu'nun en görünür yerine devasa bir Erdoğan heykeli dikeceğim” paylaşımında bulunmuştu.

CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım

Özcan'ın sözünü Meclis'te hatırlattılar

Bolu Belediye Meclisi'nin haziran ayı ilk toplantısında, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Kamuran Avcı ve MHP'li Meclis Üyeleri Fatih Silin ve Necdet Çakır, Başkan Özcan'ın sözünü tutması gerektiğini hatırlatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelinin yapılması için meclise önerge sundular.

Önergede, 'Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı mayıs ayı belediye meclisi toplantısında seçimi Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar kazanması durumunda Bolu'nun en görünen yerine heykelinin dikeceğine dair vermiş olduğu söz üzerine heykelin yerinin tespit edilmesi konusunda, haziran ayı meclis toplantısının gündem maddesi olarak eklenmesini önerge olarak sunarız' ifadeleri yer aldı.

CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım

CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım

AK Parti ve MHP'li üyelerin verdiği önergenin ardından konuşan Başkan Özcan, “Bunu niye komisyona havale edeceğiz? Komisyonluk bir konu değil ki. Arkadaşlar ben dedim ki Bolu'da heykelini dikeceğim. Heykelini dikeceğiz. Tamam. Biz bir söz verdiysek dönmeyiz. Ama bazı aklı yetmezler mi diyeyim, çimento getirip koymuşlar. Kardeşim heykel yapımında çimento kullanılmıyor. Heykel nelerden yapılıyor? Çok değişik şeyleri var mesela. Kil, alçı, bronz, taş, bakır gibi. Çimentodan heykel yapımı diye bir şey yok. Hani biz heykel zihniyetiydik ya, bilirsiniz biz daha iyi biliriz bu işleri. Bolu'nun en görünür yerinin yanı sıra bir de sayın Erdoğan'ın en yüksek oy aldığı yerde olmalı bu heykel. Şimdi en yüksek nerede almış? Dörtdivan'da almış. Yüzde 90 oy almış. O yüzden Dörtdivan Belediyesi ile bir görüşelim. Dörtdivan Belediyesi bize bir yer göstersin en görünür yer de Köroğlu Dağları. Biz oraya dikelim. Heykelin şeklinde birlikte karar verelim. İlla Bolu'da olsun diyorsanız en yüksek oyu Civril'de almış. Bolu merkezde olsun diyorsunuz ama çukur kalıyor biraz. O yüzden Dörtdivan Belediyesi'nden haber bekliyorum. Bozkurt heykeli de dikeceğim” dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
CHP'li Tanju Özcan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heykelini dikme sözümü tutacağım
Ümit Özdağ'dan provokatif sözler: 'Sığınmacıları devlet yollamazsa millet yollayacak'
Teröristleri korku sardı: 'İktidarın ilk hedefi PKK olacak'
TOKİ Manisa'daki sosyal konutları teslim etmeye başladı: Reis'e çok teşekkür ederim
İYİ Partili Cihan Paçacı: Millet İttifakı'nın Ortak Politikalar Metni ortadan kalktı
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesinin detaylarını Fatih Portakal anlattı: Ekim ayında kurultay var seçilmesi kesin
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan Faik Öztrak'a salvolar: Vasatı yeniden üretiyorsunuz bu yenilgiyi kabul etmektir
Seçimlerde CHP propagandası yapan Fatih Altaylı'dan 'CHP kapatılsın müze yapılsın' çağrısı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 'Seçimden sonra bedava halı dağıtıldı' iddialarını çürüttü
Moldova'da Putin'e karşı gövde gösterisi: Bir tek Erdoğan katılmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılım yüksek olacak: 20 lider 45'e yakın bakan
AK Parti Milletvekili Osman Gökçek iki kez yemin etmişti! Gökçek, itiraz edenlere böyle cevap verdi...
Kılıçdaroğlu'ndan ilginç protesto: Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalkmadı
Sözcü TV'de 'Can Atalay' üzerinden algı yapmak istendi, rezil oldu
Fatih Erbakan'dan Saadet Partisi'ne 'miras' tepkisi: Tabela partisine döndüler!
Osman Gökçek TBMM'de yemin etti!
İzmir’i yine sel aldı: Şehrin kalbi sular altında!
Vatandaşlardan 90 günde bir üst geçidi bitiremeyen İBB’ye tepki: Defne Devlet Hastanesi 60 günde bitti
HDP’li vekiller yine bildiğiniz gibi! İstiklal Marşı okunurken dudakları bile kıpırdamadı!
TBMM'de yeni dönem başlıyor! Bugün milletvekilleri yarın Başkan Erdoğan yemin edecek
Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

Meteoroloji'den 12 il için sarı kodlu uyarı! Saat verildi: Kuvvetli geliyor...

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

WhatsApp'a yeni özellik! Sesli durum paylaşma

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Zonguldak'ta kızına cinsel tacizde bulunan babaya iyi hal indirimi

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

Meksika'da uçurum kenarında 45 torba insan cesedi bulundu

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

8 milyon kiracıya koruma kalkanı geliyor! İşte atılacak önemli adımlar

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor

Haftalarca sürme ihtimali var! Tüm zamanların en yüksek seviyesi: Tehlike yaklaşıyor