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CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin eğitim merkezinde skandal LGBT anketi! Çocuklara rezalet sorular...

Aile yapısını hedef alan LGBT sapkınlığı tehlikesi büyüyor. CHP'li Sarıyer Belediyesi bünyesindeki SAGEM'de çocuklara LGBT'yi çağrıştıran soruların yer aldığı bir anket yapıldı. Gerçeklerin ortaya çıkması sonrası Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlattı.

CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin eğitim merkezinde skandal LGBT anketi! Çocuklara rezalet sorular...
Ekleme: 3.06.2023 - 11:57 Güncelleme: 3.06.2023 - 12:09 / Editör: Ozge Selin
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin eğitim merkezinde skandal LGBT anketi! Çocuklara rezalet sorular...
CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin bünyesinde kurulan Sarıyer Gençlik Eğitim Merkezi'nde (SAGEM) 7-14 yaş arası çocuklara LGBT'yi çağrıştıran bir anket gerçekleştirildi. Ankette, 'Toplumsal cinsiyet kavramını duydunuz mu? Kızlar mavi, erkekler pembe renk kıyafet giyebilir mi? Oyun ve oyuncakların cinsiyeti var mıdır?' şeklinde sorular yer aldı. Skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula soruları getirmesiyle ortaya çıktı. Sarıyer Kaymakamlığı soruşturma başlatırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı.


CHP'li Sarıyer Belediyesi'nin eğitim merkezinde skandal LGBT anketi! Çocuklara rezalet sorular...

ÇOCUKLARA SKANDAL LGBT ANKETİ

Skandal anket, 12 yaşındaki bir öğrencinin anketi eğitim gördüğü okula getirmesiyle ortaya çıktı. Çocuk anketi arkadaşlarına uygularken, öğretmeni LGBT'yi çağrıştıran soruları farkedip anketi topladı. Sarıyer Kaymakamlığı konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada 'İlçemiz Zübeyde Hanım Ortaokulu öğrencisinin okula getirdiği anket öğretmenler tarafından tespit edilmiştir. Anketi nereden aldığı sorulduğunda, Sarıyer Belediyesi'ne bağlı Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) öğretmeni tarafından kendisine verildiği ve okulda arkadaşlarına bu anketi uygulaması istendiği ifade edilmiş olup, anket öğretmen tarafından görülür görülmez toplatılmıştır. Konu ile ilgili kaymakamlığımızca soruşturma başlatılmıştır' denildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü de ilgili eğitim kurumu ve anketi hazırlayan kişiler hakkında inceleme başlattı.

'ÖĞRETMEN KÖTÜ BİR ŞEY ÖĞRETMEZ DİYE DÜŞÜNÜYORDUK'

LGBT anketini okula getiren öğrencinin velisi G.A, yaşananları şöyle anlattı:

Okuldan rehber hocamız arayıp konu hakkında bilgi verdi. Açıkçası biz veliler olarak, 'öğretmenler yanlış bir şey vermez' modundayız. Sonuçta 'öğretmen çocuğa kötü bir şey öğretmiyordur' mantığı var bizde. Okuldan rehber hocası arayıp 'Ankette bunlar yazıyor' dediğinde çok şaşırdım. Çocuğumu hiçbir şekilde bir daha SAGEM'e göndermeme kararı aldım.
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