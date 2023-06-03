CHP’li Belediyede eğitime fahiş zam... Kayıt ücretlerine Yüzde 300 zam

Bursa Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'ın 2017 yılında inşasına başladığı ve temel atma törenine Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı Zübeyde Ana Çocuk Akademisi, ancak 5 yıl sonra açılabilmiş ve 3 Ocak 2022'de açılış kurdelesini yine Kılıçdaroğlu kesmişti. CHP Lideri açılış konuşmasında, 'Herkese eşit eğitim ve eşit hizmet' vurgusu yapmıştı.16 aydır hizmet veren okulda fahiş zam skandalı patlak verdi. Öğrenci başına aylık eğitim hizmet bedeli Bin 800 TL olan okulda, diğer birçok okulun kayıtlarının sona ermesinin hemen ertesi günü ani bir kararla yüzde 305 oranında zam yapıldı.Aylık eğitim bedeli 5 Bin 500 TL'ye yükselirken velilerden ayrıca kırtasiye gideri olarak da 4 Bin TL istendi. Aniden yapılan bu zam, velileri şoke etti. Diğer okulların kayıtlarının tamamlanması nedeniyle çocuklarını alternatif okullara da kaydettiremeyen veliler çaresiz bırakıldı Adeta vurgun niteliğindeki zam skandalı, 'Bu kadarına da pes' dedirtti.Yapılacak fahiş zamdan habersiz olan velilere, çevredeki diğer okulların kayıtlarının kapanmasından sonra 30 Mayıs günü bir tebligat gönderildi. Fiyatların 5 Bin 500 TL'ye yükseltildiği ve kayıtların ise 2 Haziran günü sona ereceği belirtildi. Gelen tebligat ile büyük şoke olan aileler, sadece 4 gün içerisinde çocuklarını daha uygun fiyatlı bir okula yerleştirebilmek için uğraştı ancak, kayıt alan okul kalmadığını öğrenince bir şok daha yaşadı. Kısa süre içerisinde çaresiz bırakılan velilerin bir kısmının çocuklarını skandal fiyat nedeniyle okula kaydettiremeyeceği öğrenildi. Bazı ailelerin ise toplanarak bir araya gelmeyi ve yaşadıkları durumu protesto etmeyi planladıkları belirtildi.Mudanya'nın Bademli ilçesinde açılan okuldaki törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerin kimseyi ötekileştirmeden eşit hizmet anlayışıyla çalıştığını belirtmiş ve 'Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin temelini daha önce birlikte atmıştık, şimdi açılışını yapıyoruz. Pırıl pırıl çocukları geleceğe hazırlıyoruz. Bu tesisi kente kazandıran, Başkana yürekten teşekkür ederim. Belediye başkanlarımız kenti güzelleştiriyor, yaşanabilir kılıyorlar. Belediye başkanlarımız bütün engellere, baskılara rağmen çalışıyorlar. Eşit eğitim eşit hizmet ilkesiyle çalışıyorlar. Bütün belediye başkanlarımızla gurur duyuyorum' demişti. Kılıçdaroğlu birçok söyleminde olduğu gibi eğitim-öğretim konusunda da söyledikleriyle çelişti.Mudanya Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz, seçim döneminde Mudanyalılara 'eğitimde fırsat eşitliği' diyerek bir okul inşa edeceği sözünü vermişti. Ancak CHP'li Başkan, okulu Mudanya merkez yerine, ilçenin en lüks ve pahalı semti olan Bademli'ye inşa etmiş ve büyük tepki çekmişti. Okulu açar açmaz ise öz yeğeni Müge Türkyılmaz'ı okulun başına getirerek müdür yapmıştı.