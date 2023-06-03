Batı medyası İsveç için onay isterken Stockholm yönetiminden skandal karar

NATO Genel Sekteri Jens Stoltenberg'in bugün Türkiye'ye gerçekleştireceği ziyarette Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra üst düzey Türk yetkililerle ikili görüşmelerde bulunması bekleniyor.Stoltenberg İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle ilgili diyaloğu yeniden başlatmak istediğini belirtmiş, konuyu görüşmek üzere Ankara'yı ziyaret edeceğini bildirmişti.Ziyaret Batı medyasının en önemli gündemiStoltenberg'in Türkiye ziyareti bugün Batı medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu. Gazeteler Batı'da İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin baskıların arttığını öne sürdü.ABD'nin en büyük yayın organlarından biri olan CNN, geçtiğimiz haftalarda İsveç'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan çirkin saldırıyı hatırlattı ve 'İsveç, bu yılın başlarında terör yasasını değiştirerek bu grupların bir parçası olmayı suç haline getirdi ancak bunun Ankara için yeterli olup olmadığı hala belirsiz' ifadesini kullandı.NATO liderleri Litvanya zirvesine kadar İsveç'in üye olmasını istiyorABD'li Washington Post gazetesi, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer üst düzey Türk yetkililerle görüşeceğini belirterek, 'NATO, liderleri 11-12 Temmuz'daki Litvanya zirvesine kadar İsveç'i saflarına katmak istiyor, ancak Türkiye ve Macaristan katılımı henüz onaylamadı. Türkiye İsveç'in terör örgütlerine karşı hoşgörülü olduğunu belirtirken Macaristan sebebini açıklamıyor' diye yazdı.Batı'dan İsveç'in üyeliğine ilişkin baskılar artsa da bugün İsveç Polisi AFP Haber ajansına verdiği demeçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İsveç'in planlanan NATO üyeliğine karşı Stockholm'de yapılacak gösteriye Ankara'nın itirazlarına rağmen onay verdiğini duyurdu.Stockholm polis sözcüsü Ola Osterling, 'Pazar günü herkesin ifade özgürlüğü de dahil olmak üzere anayasa tarafından korunan haklarını kullanabilmelerini sağlayacağız' dedi.İsveç dün yürürlüğe giren yeni terör yasası ile Türkiye'yi NATO üyeliği konusunda ikna etmeyi planlıyor.Ancak İsveçli eleştirmenlerin bile 'belirsiz' diye eleştirdiği terör yasasının PKK sempatizanlarının başkent Stockholm'de zaman zaman yaptıkları flamalı-posterli yürüyüşleri engelleyip engellemeyeceği belirsiz.İsveç polisinin 'Erdoğan karşıtı' gösteriye verdiği onay da bu konuda belirsizliğin devam ettiğini ortaya koyuyor.