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Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni’nde önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
Ekleme: 3.06.2023 - 17:38 Güncelleme: 3.06.2023 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan Türkiye Yüzyılı'nın ilk mesajları: 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 'Göreve Başlama Töreni'ne, 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri ile tam 78 ülkeden üst düzey katılım gerçekleşti.

Başkan Erdoğan'ın tarihi mesajları şu şekilde:

Türkiye'ye duyulan sevginin hakkını vermeye çalışacağız. Seçimlere müteakip arayarak sevincimizi paylaşanlara teşekkür ediyorum. 28 Mayıs gecesi Afrika'dan Asya'ya, o muhteşem sevgi selini unutmayacağız. Tüm bunlarla birlikte dergi kapakları üzerinden milli iradeye müdahale girişimlerini unutmayacağız. Rabbim bizi milletimize dostlarımıza mahçup etmesin diyorum. Aziz milletim, değerli dostlar Türkiye siyasi tarihinin en kritik seçimlerinden birini daha alnının akıyla geride bıraktı.

85 MİLYONUN TAMAMINI BAĞRIMIZA BASACAĞIZ

Aziz milletimizin şahsımıza, partimize ve ittifakımıza olan güvenini boşa çıkarmayacağız, Türkiye için eser ve hizmet üretmeye devam edeceğiz. Hangi siyasi görüşe, kökene, meşrep ve mezhebe mensup olursa olsun, 85 milyonun tamamını bağrımıza basacağız.

SALI İLK GÜNÜ İLK KABİNE TOPLANIYOR

Türkiye yeni bir yola girmiştir, ülkemizin şahlanış döneminin kapıları aralanmıştır. Bu akşam yeni kabinemizi açıklayacağım, yeni kabinemizle Türkiye Yüzyılını nakış nakış işlemeye devam edeceğiz. Salı günü ilk kabine toplantımızı yapacağız.

'MUHALEFETİN MİLLİ İRADEYLE BARIŞMASINI İSTİYORUZ'

(Muhalefete) Her seçim sonrası musafahalaşmak için uzattığımız eli hep sıkılı yumruklarla karşıladılar. Bu sefer, farklı tavır sergilemelerini ümit ediyoruz

Türk demokrasisinin selameti açısından muhalefetin de mesuliyet bilinciyle hareket etmesini bekliyoruz. Muhalefetin milli iradeyle barışmasını istiyoruz. Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye'nin bir büyük kucaklaşmaya ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. 81 vilayetimizde kardeşlik seferberliği başlatmaya davet ediyorum.

'GÜN BİR OLMA BERABER OLMA GÜNÜ'

Gün, bir olma, beraber olma, bin yıllık kardeşliğimizi perçinleme günüdür. Gün, evlatlarımızın aydınlık yarınlarına sahip çıkma günüdür.

Gelin seçim dönemindeki kırgınlıkları bir tarafa koyalım. Küslük olmuşsa barışmanın yolunu bulalım. Hep beraber Türkiye Yüzyılının inşasına omuz verelim.

YENİ ANAYASA MESAJI

Demokrasimizi, darbe ürünü mevcut anayasadan kurtararak, özgürlükçü, sivil ve kuşatıcı bir anayasayla güçlendireceğiz.

Gazi Mustafa Kemal'in 'yurtta sulh, cihanda sulh' ilkesini pratiğe dökmekte kararlıyız. Bunu insani diplomasinin etki alanını genişleterek yapacağız.

Seçim meydanlarında halkımıza verdiğimiz sözlerin takipçisi olacağız. Son 21 yıldır olduğu gibi neyi vadetmişsek, inşallah tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz

5 sene boyunca Türkiye Cumhuriyetinin şanını ve şerefini korumak, itibarını artırmak, adını dünyada yüceltmek için bütün gücümüzle çalışmaya söz veriyoruz.

Gayret bizden tevfik Allah'tandır inancıyla bugünden itibaren Türkiye Yüzyılının inşası için bismillah diyoruz
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