Antalya’da şiddetli yağış hayatı felç etti! Araçlar selde sürüklendi: Korkunç görüntüler

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle onlarca işletmeyi su bastı, otomobiller sele kapılırken, insanlar canlarını zor kurtardı.Sel suları önüne kattığı köşkler ve sandalyeleri denize sürüklendi. Türkiye'nin turizm cenneti Adrasan'da sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur, sele neden oldu.Meydana gelen sel, onlarca turizm tesislerini sular altında bıraktı.Şiddetli sağanak yağmur turizm merkezini içinden geçen Sarıkavak Deresi taştı. Dere kenarında bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı.Ayrıca Sarıkavak Deresi'nde sele kapılan otomobiller sel sularıyla birlikte sürüklendi. Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile son anda kurtuldu. Fırtına yüzünden deniz dalgaları da turizm tesislerine kadar yaklaştı.Yaşanan felaketin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma sel nedeniyle madde hasar meydana geldiğini şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını bildirdi.Meteoroloji'den yapılan uyarıda 'Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Çorum, Isparta, Burdur, Antalya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Çanakkale'nin doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, yerel su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.' ifadeleri yer aldı.