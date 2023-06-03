Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem!

AFAD'ın aktardığı son dakika verisine göre Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre saat 13.34'te Adana'nın Aladağ ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve 5.36 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldi.Depremin, ilçe merkezi ve çevresinde hafif hissedildiği bildirildi.