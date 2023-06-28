Sefo’nun konserinde ortalık karıştı! Yumruklar havada uçuştu .

Ünlü şarkıcı Sefo'nun İstanbul konserinde yumruklar konuştu. 28 yaşındaki S.U. adlı genç kadın, eşi E.U. ve arkadaşıyla birlikte konser sırasında alanda sigara içmeye başladı. İddiaya göre; bazı seyirciler bu durumdan rahatsız oldu.Durum bildirilince güvenlik görevlileri devreye girip genç çifte, sigara içmenin yasak olduğunu iletti. Ancak durum değişmeyince taraflar arasında tartışma çıktı.Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Küfür ve hakaretlerin uçuştuğu kavga bir anda büyüdü.Diğer güvenlik görevlilerinin de duruma müdahale etmesiyle sigara içen üç kişi konser alanından çıkartılmak istendi. Bu sırada genç bir adam merdivenlerden düşerken, bir güvenlik görevlisinin eli kırıldı. Taraflar, birbirlerinden şikâyetçi olunca yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.