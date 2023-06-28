Kurbanlık firarda: Kaçan boğa 2 saatlik uğraşla yakalanabildi

Eyyübiye Mahallesi'nde sabah saatlerinde Halil Yıldırım'a ait kurbanlık boğa kesilmek istendiği sırada sahibinin elinden kaçtı.Çevredekilerin uğraşlarına rağmen boğa yakalanamadı.Motosiklet, otomobil ve araçlarla önü kesilmeye çalışılan boğa, 2 saat sahiplerini peşinden koşturdu.Kilometrelerce devam eden takip sırasında bir sokakta boğa kıstırıldı, başına çuval geçirildi.Yanına kimseyi yaklaştırmayan boğa, bölgeye gelen belediye görevlileri tarafından sakinleştirici iğne vurulduktan sonra kesime götürülebildi.