Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .
Balıkesir'in Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında deniz yüzeyinde yüzer vaziyette görülen cisim ekipleri harekete geçirdi. Başta kimsenin ne olduğunu anlayamadığı cismi görenler hayrete düştü. .
Erdek ilçesinde Kurbağlı sahili açıklarında denizden 50 metre açıkta görülen cismin önce ne olduğu anlaşılamadı.
Hemen ardından Kurbağlı sahili deniz güvenlik şeridinin olduğu alana ulaşan Erdek Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yüzer vaziyetteki cismin bir buzdolabı olduğu anlaşıldı ve denizden çıkarıldı.
BUNU DA GÖRDÜK!
Kıyıdaki balıkçılar, 'Denizden buzdolabı da çıktığını da gördük. Rüzgarın etkisiyle karşı kıyıdan gelmiş olabilir ya da herhangi bir yük gemisinden denize düşmüş olabilir diye tahmin ediyoruz' şeklinde açıklama yaptılar.
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