İzmir'de göçmen operasyonu: 10 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli mobil radarın, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmeni tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi yönlendirildi.Ekipler, lastik botta bulunan 10 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.