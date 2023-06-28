'Hayvanlara işkence etmeyin' diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim

Fatih Altaylı'nın Youtube kanalında Kurban ibadeti ile ilgili sözleri tepki çekti. Allah'ın kesin hükmü olan kurban ibadeti için "Büyük bir ziyanlık oluyor. Saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde" diye konuşan Fatih Altaylı, kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını istedi. "Hayvanlara eziyet edilmesin" diyen Altaylı'nın daha sonra "Ben de tatilde boğa güreşlerini izlemeye gideceğim" demesi ise tutarsızlık olarak yorumlandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Youtube kanalından yayınladığı videoda, Allah'ın kesin hükmü olan Kurban ibadeti hakkında tepki çeken ifadeler kullandı. Kurban kesmek yerine para olarak yardım yapılmasını isteyen Altaylı, 'Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde.' dediAltaylı, şu ifadeleri kullandı:'Kimse hayvanlara eziyet etmesin. Ben Kurban bayramında kurban kesmektense kurban parasını yardım olarak vermeyi tercih ediyorum. Bu bana daha insancıl geliyor. Her şeyden önce büyük bir ziyanlık oluyor, saçma sapan şeyler oluyor bu günlerde.Fatih Altaylı 'Kurban kesmeyin, hayvanlara eziyet etmeyin' dedi, boğa güreşlerini izlemeye gideceğini açıkladı | VideoBen kurban parasından daha fazla hem de parasal olarak yardım etmeyi tercih ediyorum. Herkese de böyle yapmayı tavsiye ediyorum. herhalde aynı kapıya çıkıyordur.''Hayvanlara eziyet etmeyin' diyen Fatih Altaylı'nın, aynı videonun içinde 'Ben de tatilde boğa güreşlerini izlemeye gideceğim' demesi ise tutarsızlık olarak yorumlandı.