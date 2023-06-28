  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Güney Kore'de yaş hesabı değişti: 51 milyondan fazla kişi 'en az bir yaş' gençleşti

Koreliler bugün, insanları doğduklarında bir yaşında kabul eden ülkenin geleneksel yaş sayma yöntemini uluslararası standartla uyumlu hale getiren yeni yasanın yürürlüğe girmesiyle bir ya da iki yaş gençleşti.

Ekleme: 28.06.2023 - 13:22 Güncelleme: 28.06.2023 - 13:29 / Editör: Ozge Selin
Güney Kore'de yaş hesabı değişti: 51 milyondan fazla kişi 'en az bir yaş' gençleştiKorelilerin günlük yaşamında yaygın olarak kullanılan yaş sistemine göre insanlar doğduklarında bir yaşında kabul ediliyor ve her 1 Ocak'ta da yaşlarına bir yıl ekleniyor.

Bu 31 Aralık'ta doğan bir bebeğin, 1 Ocak'ta iki yaşında olacağı anlamına geliyor.

Güney Kore'de yaş hesabı değişti: 51 milyondan fazla kişi 'en az bir yaş' gençleşti

Ülkede 1960'ların başından beri doğumda sıfırdan hesaplamanın ve her doğum gününde bir yıl ekleme şeklindeki uluslararası normun tıbbi ve yasal belgeler için kullanıldığı ancak Korelilerin tıbbi ve yasal belgeler hariç diğer her şey için geleneksel yöntemi kullanmaya devam ettiği ifade edildi.

Güney Kore'de yaş hesabı değişti: 51 milyondan fazla kişi 'en az bir yaş' gençleşti





Güney Kore'de yaş hesabı değişti: 51 milyondan fazla kişi 'en az bir yaş' gençleşti

Öte yandan ülkede askere alma, okula giriş, alkol ve sigara içme yaşının hesaplanmasında kullanılan bir başka yaş sistemi daha olduğu, bu sisteme göre kişinin yaşı doğumda sıfırdan hesaplandığı ve 1 Ocak'ta bir yıl eklendiği aktarıldı.


Yetkililer, bu yöntemin şimdilik devam edeceğini ifade etti.

Stoltenberg duyurmuştu: Kritik tarih belli oldu! İsveç NATO’ya alınacak mı?
Bakan Fidan İsveç'te 'Kur'an-ı Kerim yakma eylemini' 'aşağılık bir eylem' olarak nitelendirdi: Lanetliyorum
CHP’de kılıçlar çekildi! Murat Ongun'dan Canan Kaftancıoğlu’na olay gönderme
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsveç'te Kuran-ı Kerim yakılmasına izin vermesine sert tepki: Lanetliyoruz
Başkan Erdoğan’dan bayram diplomasisi
'Hayvanlara işkence etmeyin' diyen Fatih Altaylı kendisiyle çelişti: Boğa güreşlerini izlemeye gideceğim
NATO'ya böyle mi girecekler? İsveç'te Kurban Bayramı'nda skandal...
CHP'de koltuk savaşı büyüyor! Bülent Tezcan'dan bir açıklama daha: Böyle devam ederse İstanbul'da gider...
Bakan Fahrettin Koca: Hatay’ımızı yalnız bırakmayacağız
Canan Kaftancıoğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na olay sözler: Kılıçdaroğlu olmasa İBB'ye aday bile olamazdı
Siyasilerden bayram mesajı: Kurban Bayramımız, Türkiye’mize, İslam Âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirsin…
'Kafana kurşun sıkacağım' dedi, vurdu: Fransa'da sokaklar karıştı! Araçları ateşe verdiler
İyi Partili Turhan Çömez'den Merdan Yanardağ'a destek
Kılıçdaroğlu'na bir darbe de Karamollaoğlu'ndan: Yüzde 25'in yüzde 8'i dışarıdan
Kurban Bayramı Türkiye’de coşkuyla kutlandı: İşte yurttan bayram manzaraları!
Fransa'da sağlık sistemi çöktü: Hastalar otoparkta tedavi görüyor
Eski Bakan Bülent Akarcalı: 'Erdoğan ülkeyi devrimci bir yaklaşımla yönetti'
MHP lideri Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na Merdan Yanardağ tepkisi: İhanetin serbestisi olmaz
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı: İslam âlemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum
CHP çatırdıyor! ‘Değişim’ kavgası: ‘Partinin gövdesine kene gibi yapışan parazitler…’
Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

İstanbul’da bayramın ilk gününde yollar boş kaldı: Trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçüldü

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

WhatsApp Bussiness kullanıcı sayısı 200 milyonu aştı

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .

Kimse ne olduğunu anlayamadı! Denizden çıkan hayrete düşürdü: Bunu da gördük .

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Google devri kapanıyor! ChatGPT artık arama motoru oldu

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin

Karayılan uyarısı: Zehirlileri yer zararsızdır öldürmeyin