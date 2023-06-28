Bayramda hava nasıl olacak? Meteoroloji'den yeni açıklama!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Kurban Bayramı'nda kuzey ve iç kesimlerinde yerel sağanak geçişleri görüleceği, diğer kesimlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin edilirken, Kıyı Ege, Akdeniz'in kıyı kesimleri ile Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.Bayramın birinci günü (28 Haziran Çarşamba) yurt genelinde güneşli hava hakim olacak. Kuzey ve iç kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimlerinin, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Orta Karadeniz kıyılarının, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Bilecik, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bayramın ikinci günü (29 Haziran Perşembe) yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Kayseri ve Sivas çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Bayramın üçüncü günü (30 Haziran Cuma), yurt genelinde açık ve güneşli hava etkili olacak. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz'in, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Kayseri, Sivas ve Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Kurban Bayramı'nın dördüncü ve son gününde (1 Temmuz Cumartesi) ise ülkemizin büyük bölümünde güneşli ve açık hava etkisini sürdürecek. Kuzeydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı ve Van'ın doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.İstanbul: Bayramın ikinci gününde sağanak ve gök gürültülü sağanak, bayramın diğer günlerinde parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 28 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.Ankara: Bayram süresince parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 27 ile 31 derece arasında seyretmesi bekleniyor.İzmir: Bayram süresince az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Günün en yüksek sıcaklıklarının 33 ile 34 derece arasında seyretmesi bekleniyor.Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın kuzeydoğusu, Ege'nin doğusu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Samsun çevreleri, Doğu Karadeniz kıyı kentlerinin iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.HAVA SICAKLIĞI: Kuzey ve iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin (2-4 derece) üzerinde seyretmesi bekleniyor.RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güney ve Doğu Anadolu'nun güneyinde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.EDİRNE °C, 34°CParçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 30°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluTEKİRDAĞ °C, 28°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 35°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CParçalı ve az bulutluKıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 32°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 30°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 29°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKAYSERİ °C, 30°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 35°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 27°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİNOP °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, Samsun il geneli ile Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimlerinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.RİZE °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTOKAT °C, 30°CParçalı, yer yer çok bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı, yer yer çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AĞRI °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıERZURUM °C, 26°CParçalı, yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu çevreleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 39°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMARDİN °C, 36°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık