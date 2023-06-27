Yunanistan'ın uykularını kaçıran 2 konu: TCG İstanbul ve Mavi Vatan

Seçim gündemini atlatan Yunanistan'da basın TCG İstanbul'u yakın markajına aldı. Türkiye'nin TCG İstanbul ile Yunanistan'a mesaj gönderdiğini yazan Yunan medyası 'Mavi Vatan' planı bir kez daha devreye sokuluyor' dedi.

TCG İstanbul'un önemli bir rolü olduğunu yazan GeoStratigika, Türk firkateyni İstanbul'un, Mavi Vatan'ın geleceği için önemli olduğunu belirtti.Bu geminin MİLGEM projesinin Ada korvet programı genişletmesinin bir parçası olduğu söylenen haberde, elektronik sistemlerin büyük bir bölümünün yerli üretim olmasının da büyük değer taşıdığı yazıldı.Fırkateynin denizaltı karşıtı harp, deniz savunması, gözetleme, keşif devriyesi ve hedef tespit kabiliyetine sahip olduğu belirtildi.Milli geminin boyunun aynı sınıfındaki gemilere göre daha uzun olduğu ifade edildi.