Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ şüphelisi yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisi, askeri yasak bölgede yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne merkez ilçeye bağlı Üyüklütatar köyündeki 1’inci derece askeri yasak bölgede operasyon yapan sınır birlikleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan 9 FETÖ/PDY şüphelisini yakaladı.



Aralarında mesleklerinden ihraç edilen doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların da yer aldığı 9 FETÖ/PDY şüphelisi gözaltına alınarak jandarma ekiplerine teslim edildi.



