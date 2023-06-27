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TTB'den Merdan Yanardağ'a destek: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Başında 'Türk' ibaresi bulunmasına rağmen terörle arasına mesafe koyamayan 'Türk Tabipleri Birliği'nden Merdan Yanardağ'a destek geldi. Yapılan açıklamada "Mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadeleri kullanıldı.

TTB'den Merdan Yanardağ'a destek: Mücadelemizi sürdüreceğiz
Ekleme: 27.06.2023 - 17:17 Güncelleme: 27.06.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
Terör övücü faaliyetlerle mücadele kararlılıkla sürüyor.

Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan hakkında söyledikleri skandal etkisi yarattı.

Terör elebaşı Öcalan'a yönelik övgü dolu sözler kullanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçu ve suçluyu övme' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' gerekçeleriyle resen soruşturma başlattı.

Gözaltına alındı

Dün yayın sırasında polis memurları tarafından gözaltına alınan Yanardağ ifadesi alınmak üzerine Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Tutuklanması talep edildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ tutuklanması talebiyle polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Muhalefet seçimlerden sonra birleşti

Merdan Yanardağ'ın gözaltı haberi sonrası muhalefetin tüm unsurları seçim sürecinde olduğu gibi tek ağızdan açıklamalarda bulundu.

HDP'den CHP'ye oradan sivil toplum kuruşlarına kadar birçok isim Merdan Yanardağ'a destek açıklaması yaptı.

TTB'den destek açıklaması geldi

Destek açıklaması yapanlardan birisi de başında 'Türk' ibaresi bulunmasına rağmen terörle arasına mesafe koyamayan 'Türk Tabipleri Birliği' oldu.

Asli görevinden çok siyasi parti gibi faaliyetlerde bulunan TTB'nin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

'Mücadelemiz sürecek'

Yapılan açıklamada, basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu iddia edildi ve 'Düşünce, ifade özgürlüğü için mücadelemiz sürecek' denildi.

'Merdan Yanardağ'a yönelen bu saldırıları kınıyoruz'

Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Gazetecilik, basın ve ifade özgürlüğünün hiçbir dönem olmadığı kadar tehdit altında olduğu bugünlerde gazeteciler yaptığı haberlerden dolayı ev baskınları ile toplu gözaltına alınıyor; korumalar tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Bugün de Merdan Yanardağ'a yönelen bu saldırıları kınıyor, düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz.

TTB'den Merdan Yanardağ'a destek: Mücadelemizi sürdüreceğiz
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