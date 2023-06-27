TTB'den Merdan Yanardağ'a destek: Mücadelemizi sürdüreceğiz

Terör övücü faaliyetlerle mücadele kararlılıkla sürüyor.Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, geçtiğimiz günlerde canlı yayında terör örgütü PKK'nın elebaşı terörist Abdullah Öcalan hakkında söyledikleri skandal etkisi yarattı.Terör elebaşı Öcalan'a yönelik övgü dolu sözler kullanan gazeteci Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçu ve suçluyu övme' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' gerekçeleriyle resen soruşturma başlattı.Dün yayın sırasında polis memurları tarafından gözaltına alınan Yanardağ ifadesi alınmak üzerine Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yanardağ tutuklanması talebiyle polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Merdan Yanardağ'ın gözaltı haberi sonrası muhalefetin tüm unsurları seçim sürecinde olduğu gibi tek ağızdan açıklamalarda bulundu.HDP'den CHP'ye oradan sivil toplum kuruşlarına kadar birçok isim Merdan Yanardağ'a destek açıklaması yaptı.Destek açıklaması yapanlardan birisi de başında 'Türk' ibaresi bulunmasına rağmen terörle arasına mesafe koyamayan 'Türk Tabipleri Birliği' oldu.Asli görevinden çok siyasi parti gibi faaliyetlerde bulunan TTB'nin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Yapılan açıklamada, basın özgürlüğünün tehdit altında olduğu iddia edildi ve 'Düşünce, ifade özgürlüğü için mücadelemiz sürecek' denildi.Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:Gazetecilik, basın ve ifade özgürlüğünün hiçbir dönem olmadığı kadar tehdit altında olduğu bugünlerde gazeteciler yaptığı haberlerden dolayı ev baskınları ile toplu gözaltına alınıyor; korumalar tarafından şiddete maruz bırakılıyor. Bugün de Merdan Yanardağ'a yönelen bu saldırıları kınıyor, düşünce ve ifade özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtiyoruz.