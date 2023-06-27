Sivas'ta yürüyüşe çıkan iki arkadaş buldu: Kaya sandılar gerçek bambaşka çıktı
Sivas'ta doğa yürüyüşüne çıkan iki arkadaş Tekeli Dağı'na çıktı. Yürüyüş sırasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün iki arkadaş yanına gittiklerinde gözlerine inanamadı. Tam 13 kilo ağırlığındaydı... .
Sivas'ın Doğanşar ilçesinde yaşayan İlker İncir ve İsmail Balık isimli iki arkadaş doğa yürüyüşü yapmak için Tekeli Dağı'na çıktı.
Yürüyüş esnasında farklı bir kaya bulduklarını düşünün iki arkadaş yanına gittiklerinde gözlerine inanamadı.
Kayaya benzettikleri cismin dev bir mantar olduğunu anladı.
Mantarı bulunduğu söken alan iki arkadaş mantarı tarttıklarında ikinci kez hayrete düştü.
Terazide tartılan dev mantarın kilosu 12 kilo 320 gram olarak ölçüldü.
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