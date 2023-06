Rusya'da neler oluyor? Wagner krizine son nokta! Putin masaya 3 seçenek sundu! İlk açıklama ABD’den geldi...

Rusya;'da paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in isyanının yankıları sürüyor. Prihojin Wagner'İn lağvedileceğini açıklarken Putin'den de Wagner'e 3 seçenek sunuldu. Putin'in Batı'ya yönelik açıklamalarına ABD Başkanı Joe Biden'dan yanıt geldi.Putin, Rus Güvenlik Şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in Rus yönetimine isyanı sonrasında televizyon kanallarından tekrar halka seslendi. Wagner'in eylemlerinden sonra dayanışma ve vatanseverliği için halka teşekkür eden Putin, 'Bu sivil dayanışma, herhangi bir şantajın, iç kargaşa yaratmaya yönelik her girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu göstermiştir.' dedi.Putin, ülkesinde toplumun, yürütme ve yasama gücünün her düzeyde en yüksek konsolidasyonunu gösterdiğini dile getirerek, 'Kamu kuruluşları, dini mezhepler, önde gelen siyasi partiler, aslında tüm Rus toplumu anayasal düzeni desteklemek için kesin bir pozisyon aldı. Herkes birleşti ve en önemli şey olan vatanın kaderi için sorumluluk için toplandı.' diye konuştu. Olayların en başından itibaren ortaya çıkan tehdidin etkisiz hale getirilmesi, anayasal düzenin, vatandaşların hayatının ve güvenliğinin korunması için gerekli tüm kararların derhal alındığını vurgulayan Putin, silahlı isyanın her halükarda bastırıldığını belirtti.Putin, halihazırda muazzam bir dış tehditle, dışarıdan gelen benzeri görülmemiş bir baskıyla karşı karşıya olan ülkeyi bölmek ve zayıflatmak için, Wagner'in suç eylemlerine gittiğini anladığını aktararak, 'Ancak isyanın organizatörleri, ülkelerine, halkına ihanet ederek, suça sürüklediklerine de ihanet ettiler. Onlara yalan söylediler. Onları ölüme ittiler.' şeklinde konuştu.Rusya'nın düşmanlarının tam olarak böyle bir 'kardeş katli' istediğine dikkati çeken Putin, böylece Rus toplumunun bölünüp kanlı iç çekişmelerde boğulmasının istendiğini belirtti. Putin, cephede başarısızlıklarının intikamını almak isteyenlerin yanlış hesap yaptığını söyledi. Putin, isyancıların önünde duran tüm güvenlik kuvvetlerine teşekkür ederek, ölen pilotların cesareti ve fedakarlığının ise Rusya'yı trajik yıkıcı sonuçlardan koruduğunun altını çizdi. 'Wagner grubunun savaşçılarının ve komutanlarının büyük çoğunluğunun aynı zamanda halkına ve devletine bağlı Rus vatanseverler olduğunu biliyorduk ve biliyoruz.' diyen Putin, bu kimselerin kullanılmaya çalışıldığına işaret etti.Putin, bu nedenle olayın en başından itibaren doğrudan kendi talimatıyla kan dökülmesini önlemek için adımlar atıldığını hatırlatarak, hata yapanlara tekrar düşünme şansı verdiklerini vurguladı. 'Kardeş katliamına gitmeyerek doğru karar veren' Wagner savaşçılarına teşekkür eden Putin, şöyle konuştu:'Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir. Verdiğim söz yerine getirilecek. Tekrar ediyorum, seçim sizin ama trajik hatasını anlayan Rus savaşçılarının tercihi olacağına eminim.'Putin, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'ya durumun barışçıl çözümüne yönelik çabaları ve katkılarından dolayı minnettar olduğunu da söyleyerek, Rus toplumunun konsolide olması ve vatansever ruhunun belirleyici rol oynadığını, vatan için en zor sınavların birlikte aşılmasını sağladığını sözlerine ekledi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşan gönüllü askerlerin ve birliklerin 1 Temmuz'a kadar ordu ile sözleşme yapmasını istemişti.Öte yandan Putin, ülkedeki güvenlik ve istihbarat güçlerinin yöneticileri ile toplantı yaptı. Toplantının başında konuşan Putin, 'Sizi, bu noktada gelişen durumu müzakere etmek için topladım. Ayrıca ülkede meydana gelen olayların analizi sonucunda önümüzdeki görevlerden de bahsedeceğiz.' ifadelerini kullandı.Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Rusya'da Wagner grubunun yönetime isyanıyla ilgili, 'Bunun Ukrayna ve Rusya üzerinde, açıkçası tüm Avrupa'da ne gibi etkileri olacağını bilmek için henüz çok erken.' dedi.Wagner'in Rus yönetimine isyanını 'Rusya'nın iç meselesi' şeklinde nitelendiren Kirby, ABD'nin ve müttefiklerinin Rusya'daki gelişmelere müdahil olmadığını yineledi. Kirby, bu hususu ve Moskova'daki diplomatik personelin korunmasına yönelik uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesi mesajını diplomatik yollarla Rus yetkililere de ilettiklerini kaydetti. Kirby, Ruslarla 'doğrudan, iyi' bir iletişim kurduklarını belirtti.Kirby, Rusya'da hafta sonu yaşanan gelişmelerle ilgili, 'Bunun Ukrayna ve Rusya üzerinde, açıkçası tüm Avrupa'da ne gibi etkileri olacağını bilmek için henüz çok erken.' değerlendirmesinde bulundu.Ukrayna ile Rusya arasında savaşın hala sürdüğüne işaret eden Kirby, 'Odaklanmaya devam edeceğimiz şey, Ukrayna'nın savaş alanında başarılı olmaya devam edebilmesini sağlamak.' şeklinde konuştu.Kirby, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala 'çok büyük ve yetenekli' bir orduyu komuta ettiğini belirterek, 'Bu ordunun büyük bir kısmının Ukrayna sınırının ötesinde olduğunu ve bu ordunun kendisini Ukrayna saldırılarına karşı savunduğunu hatırlamak önemli.' değerlendirmesinde bulundu.Koordinatör Kirby, bu hafta Ukrayna'ya yeni bir askeri destek paketinin duyurulacağını aktardı.Kirby, Wagner'in geleceği ile Wagner birliklerinin nereye gideceklerini ve kurucusu Yevgeniy Prigojin'in nerede olduğunu bilmediklerini söyledi. Diğer yandan Wagner grubunun Afrika'daki varlığının farkında olduklarını ve Ukrayna'daki savaşta da etkin olduklarını kaydeden Kirby, Wagner'i uluslararası suç örgütü ilan ettiklerini ve bu kapsamda uygun gördükleri önlemleri almaya devam edeceklerini bildirdi.Kirby, ayrıca Rus askeri kuvvetlerinin komuta zincirinde bir değişlik olduğuna dair hiçbir belirti olmadığını ifade etti.Rusya'nın 'iç meselesiyle' ilgili herhangi bir tarafı tutmadıklarını kaydeden Kirby, 'Rejim değişikliği bizim politikamız değil. Bu konuda çok net olduk.' dedi.Kirby, 'Liderlerinin kim olduğuna Rus halkının karar vermesi gerektiğine inanıyoruz.' şeklinde konuştu.Kirby, Wagner'in isyanını önceden bilip bilmedikleriyle ilgili bir soru üzerine Wagner ile Rusya Savunma Bakanlığı arasındaki gerginliğin kamuoyunca bilindiğini ancak istihbarat konularıyla ilgili konuşmayacağını ifade etti.Rusya'nın nükleer silah kullanma ihtimaliyle ilgili ise Kirby, gelişmeleri yakından izlediklerini ancak kendi nükleer pozisyonlarını değiştirecek herhangi bir adım görmediklerini kaydetti.Rus paralı asker grubu Wagner'in geçtiğimiz cuma günü Rusya'da çıkardığı kısa süreli isyanının ardından ABD Başkanı Joe Biden, söz konusu isyanla ilgili kamuoyuna ilk kez açıklamalarda bulundu. Biden, ABD'nin ve Batılı müttefiklerinin söz konusu isyanla ilgisi olmadığını vurguladı.