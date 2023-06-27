Putin orduya seslendi: ''İç savaşı fiilen durdurduk'

Rusya'da Wagner krizinin yankıları sürüyor. 24 saat süren isyanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus Güvenlik Şirketi Wagner ve kurucusu Yevgeniy Prigojin ile ilgili kararını veröişti. Bu gelişmelerin yankıları sürerken Putin orduıya seslendi. 'İç savaşın' fiilen durdurulduğunu belirten Putin, bu süreçte Ukrayna'dan askert çekmediklerini belirtti.

Wagner krizi sonrası orduya hitap eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Orduya Rusya'nın ardasında durup mücadele verdiğini belirtti. Putin açıklamalarında hiçbir askerin Ukrayna'dan lçekilmediğini belirtti.Putin'in açıklamalarından satırbaşları...Putin, meydanda toplananları, isyan sırasında hayatını kaybeden askeri pilotlar için bir dakikalık saygı duruşuna çağırdı.Putin'in yanında Rusya Savunma Bakanı Şoygu da yer aldı.Putin, 'Ordu ve halk isyancıların yanında olmadı. İsyanı bastırmak için Ukrayna'da savaşan birlikleri çekme ihtiyacı duymadık.' dedi.Rusya Ulusal Muhafızları'nın Başkanı Viktor Zolotov, Moskova'yı ağır silahlı isyancılara karşı savunmak zorunda kalma noktasına gelinmesinin ardından, Rusya Ulusal Muhafızları'nın ağır silahlar ve tanklarla donatılacağını söylediZolotov, hafta sonu kısa süren isyanı gerçekleştiren Wagner paralı askerlerinin Rusya'nın başkentine ulaşmış olsalardı bile Moskova'yı alamayacaklarını da söyledi..