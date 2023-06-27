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Kurban Bayramı öncesi feci olay! Acı son… Elektrik akımına kapılarak telef oldular

Adana'da Kurban Bayramı öncesi korkunç bir olay yaşandı. Bir üreticinin büyükbaş hayvanları elektrik akımına kapılarak telef oldu. Besici Necati Kaymaz "Ocağım söndü" dedi.

Ekleme: 27.06.2023 - 12:22 Güncelleme: 27.06.2023 - 12:36 / Editör: Ozge Selin
Kurban Bayramı öncesi feci olay! Acı son… Elektrik akımına kapılarak telef oldularOlay, geçen Cumartesi günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi 12193 sokakta meydana geldi.

İddiaya göre, besici Necati Kaymaz'ın ahırında bulunan 6'sı gebe 10 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapıldı.

Kurban Bayramı öncesi feci olay! Acı son… Elektrik akımına kapılarak telef oldular

Kaymaz, hayvanlarının sesini duyması üzerine elektriği kesti ancak hepsi telef oldu.

Kurban Bayramı öncesi feci olay! Acı son… Elektrik akımına kapılarak telef oldular

Belediye ekipleri hayvanların ölüsünü ahırdan çıkartırken, besici Necati Kaymaz bütün geçim kaynağının telef olan 10 inek olduğunu söyledi.

'OCAĞIM SÖNDÜ'

Yaşanan olayı anlatan Kaymaz, 'Hayvanlarım elektrik akımına kapılarak telef oldu. Ocağım söndü. Benim geçim kaynağım bu hayvanlardı. Sütlerini satıyordum, sütlerinden peynir yapıp satıyordum. Ancak şu anda hiçbir şey yapamıyorum. Elim kolum bağlı. Devletimizden yardım bekliyorum. Bayram öncesi ne yapacağım hiç bilmiyorum' diye konuştu.

Kurban Bayramı öncesi feci olay! Acı son… Elektrik akımına kapılarak telef oldular

Ayrıca Kaymaz, elinde sadece 3-4 tavuğunun kaldığını, başka hiçbir hayvanının olmadığını ifade etti.


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