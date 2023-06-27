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Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Tezcan da 'değişim' dedi: Önce genel başkan değişmeli

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden olan ve uzun yıllar A takımında görev alan CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan da 'değişim' dedi. Seçimden sonra hiçbir şey olmamış gibi davranılamayacağını ifade eden Tezcan, "Bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Tezcan da 'değişim' dedi: Önce genel başkan değişmeli
Ekleme: 27.06.2023 - 14:16 Güncelleme: 27.06.2023 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'na en yakın isimlerden Bülent Tezcan da 'değişim' dedi: Önce genel başkan değişmeli
Seçim hezimeti sonrasında CHP'de başlayan 'değişim' hareketine Gneel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim daha dahil oldu.

Kıçdaroğlu'nun 2010'da genel başkan seçilmesi sonrası onun en yakın kurmayları arasında olan ve son MYK'da yer alamayan Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, 'Bir kere önce şunu kabul edeceğiz. Bu seçimi kaybettik. Kaybettikten sonra da hiçbir şey olmamış gibi, her şey normalmiş gibi devam etmek mümkün değil. Yani başımızı kuma gömüp yürüyemeyiz.' dedi.

'Değişim liderlik değişimiyle başlar'
BBC Türkçe'ye konuşan Tezcan, 'Değişim önce liderlik değişimiyle başlar. Çünkü büyük değişimler liderlik değişimiyle başlamıştır. Aslında 2010 yılında övdüğüm o önemli dönüşüm, liderlik değişimiyle başladı.' ifadelerini kullandı.

'Ben dahil liderlik kadrosunun değişmesi lazım'
Heyecan olmadan dönüşüm olmayacağını belirten Tezcan, 'Hele de böyle büyük bir travmanın yaşandığı yerde, 13 yıl genel başkanlık yaptıktan sonra, bir kere değişim öncelikle genel başkanla olmalı. Genel başkanla birlikte liderlik kadrosunun değişmesi lazım. Ben de dahil.' diye konuştu.
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