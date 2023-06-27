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Beyaz Gazete
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Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, teröristbaşı Abdullah Öcalan’a methiyeler dizmesinin ardından bugün hakkında tutuklama kararı çıkarılan gazeteci Merdan Yanardağ'a destek verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır
Ekleme: 27.06.2023 - 17:32 Güncelleme: 27.06.2023 - 17:46 / Editör: Ozge Selin
Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır
CHP'nin fonladığı Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, tepkilerin odağında.

Yanardağ'ın terörist Abdullah Öcalan hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturmuştu.

25 yıldır cezaevinde olan bebek katili Öcalan'ın serbest kalması gerektiğini dile getiren Yanardağ, teröristbaşını filozofa benzetmişti.

HDP ve CHP'den destek
Bunun üzerine kanalla ilgili inceleme başlatılırken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçerek soruşturma başlattı.

Dün gözaltına alınan Merdan Yanardağ hakkında birçok siyasi isim tepki gösterirken, HDP ve CHP'den destek geldi.

Tutuklama kararına Kılıçdaroğlu'ndan tepki

Bugün ise savcılıkta işlemlerinin sona ermesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Yanardağ, tutuklandı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Yanardağ'a sahip çıktı.

'Bu yanlıştan derhal dönülmeli'

Yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Ahlaki hükmünü yitiren Saray hükümeti, montajlarla algı yönetimine devam ediyor. Gazeteci Merdan Yanardağ'ın, hükümetin neyi, neden yaptığını hatırlattığı konuşmasının bir bölümü üzerinden tutuklanması, ülkemiz adına utanç vericidir. Bu yanlıştan derhal dönülmeli, Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu: Merdan Yanardağ serbest bırakılmalıdır
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