İzmir'de 120 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkede yasal kalış hakkı bulunmayan, izinsiz çalışan veya yasa dışı geçiş hazırlığındaki düzensiz göçmenlere yönelik Basmane semtinde operasyon gerçekleştirdi. Ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, 120 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.