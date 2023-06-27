İYİ Parti’den CHP’ye yerel seçim resti! Lütfü Türkkan açıkladı: İyi aday çıkarır kazanırız!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu yapılan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu ve koalisyon ortaklarına sert çıktı. "İstanbul seçimlerini HDP sayesinde kazandık diyorlar. O zaman size hayatta başarılar" diyerek masayı bir kez daha dağıttı. Küfürbaz vekili Lütfü Türkkan da yerel seçimlerle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Eski ortaklarına resti çekerek "İyi aday çıkarırız kazanırız sopa yemek istemiyoruz" mesajı yolladı

Seçimlerin ardından İYİ Parti'de de sular durulmadı.İstifası beklenen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta sonu yapılan kurultayda aylar süren suskunluğunu bozdu, koalisyon ortaklarını hedef aldı.'İstanbul seçimlerini HDP sayesinde kazandık diyorlar. O zaman size hayatta başarılar' diyerek koalisyon masasını dağıttı.Herkes, Akşener'in yol haritasını merak ederken İYİ Parti'nin küfürbaz vekili Lütfü Türkkan, CHP'ye yakınlığıyla bilinen bir televizyon kanalına katıldı.CHP'li gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, 'CHP'yle giderken bir tek amaç başarılı olmak. Başarılı olduğumuz yerde ödül alamıyoruz. Olunmadığı yerde suçlu ilan ediliyoruz. Bizim partiye gelen ne? Hiçbir şey yok' ifadesini kullandı.Türkkan, İsmail Saymaz'ın 'İstanbul ve Ankara kaybedilirse? Onda bir sorumluluk olmayacak mı? Tamamen mi kapalısınız ittifaka?' sorusunun ardından resti çekerek önemli açıklamalar yaptı.Türkken, 'Ya arkadaş, orada sorumluluk burada sorumluluk. İyi adaylar çıkarsınlar kazansınlar. Herkes için mümkün bu. Biz iyi aday çıkarırız, kazanırız.Meral Hanımın sözlerinin sonra salonun nasıl coşkuyla alkışladığına tanıklık ettiniz. Yani tabanımız bunu (CHP'yi) istemiyor. Tekrar bir ittifakla seçime girmeyi tabanımız istemiyor. CHP sopası yemek istemiyoruz' diye konuştu.