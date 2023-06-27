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Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesi' azarladı! Sosyal medyadan tepki yağdı...

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Fatih Portakal, yayınlanan bir haberi anlatan ‘dış sesi’ beğenmediğini söyledi. Tavırları ve söyledikleriyle tepki çeken Fatih Portakal, tüm sorumluluğun kendisinde olduğunu belirtti. Portakal'ın bu tavrına sosyal medyadan tepki yağdı

Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesi' azarladı! Sosyal medyadan tepki yağdı...
Ekleme: 27.06.2023 - 11:53 Güncelleme: 27.06.2023 - 12:07 / Editör: Ozge Selin
Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesi' azarladı! Sosyal medyadan tepki yağdı...
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Fatih Portakal, seçim sonuçlarının ardından Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirileriyle gündeme geliyordu. Ancak Portakal bu kez farklı bir konuyla adından söz ettirdi.

Sözcü TV'nin Ana Haber sunucusu Portakal, haberleri sunduğu sırada Yunanistan'daki seçimlerle ilgili gelişmelerin anlatıldığı haberi okuyan dış sesi beğenmedi.

HABERİN DIŞ SESİNİ BEĞENMEDİ, AZARLAMAYA KALKTI

Fatih Portakal haberin okunmasının bitmesinin ardından dış sesi okuyan kişiyi canlı yayında azarlamaya kalktı.

Portakal, 'Nasıl, dış sesi beğendiniz mi? Ben beğenmedim.' şeklinde konuştu.

'Ben sorumluyum' deyip özür diledi

Portakal, tepkisini dile getirdiği sözlerinin devamında 'Haberin her şeyinden sorumluyum çünkü ben bu haber bültenine adımı veriyorum. Adımı verdim bu haber bültenine. O yüzden de aynı uygulamayı veya şefkati veya aynı özveriyi de haberin içeriğinde de seslendirilmesinde de görmek isterim. Çünkü ben sizin karşınızdayım. Çünkü ben bu habere adımı veriyorum. Montajından seslendirmesine kadar her şey benim sorumluluğumda. Bu da benim sorumluluğum. Bu sorumluluğu da üstüme alıyorum. Maalesef alıyorum. Bu dış ses içinde sizden özür diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Prim yapmakla suçlandı

Öte yandan Fatih Portakal'ın bu davranışı sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının bazıları Fatih Portakal'ı prim yapmaya çalışmakla suçladı.

İşte sosyal medyadan gelen o tepkiler;

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği: Sözcü TV Ana Haber Sunucusu Fatih Portakal'ı, haber anlatımını beğenmediği için 'dış sesçi' emekçi kardeşimizi canlı yayında sesini yükselterek azarlamasından dolayı kınıyoruz. Haber bülteninin hazırlanışına katkı veren onlarca emekçiyi yok sayarak, küçümseyerek, kendi ismini öne çıkararak öfkeli, kibirli ve egoist tavrını da kabul etmediğimizi deklare ediyoruz.

-Bugüne kadar duyduğum en çirkin, en seviyesiz yayın
-Yürüyen ego nokta.
-İç sesin daha kötü be Portakal, bence onun için özür dile.
-Kendilerine o kadar anlam yüklediler ki kibir abidesi oldular.
-Kibirlilik abidesi..
-Hadi gene iyisin. Egona ekmek çıkarttın.
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