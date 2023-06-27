Edirne'de 9 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Sınır birlikleri, Üyüklütatar köyündeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan, aralarından meslekten ihraç doktor, üsteğmen, astsubay ve memurların da olduğu 9 FETÖ/PDY şüphelisini yakalayarak, gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.