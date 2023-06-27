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CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...

CHP ve yandaşı Sözcü Gazetesi'nin AK Partili belediyelere yönelik kara propagandası bir kez daha çürütüldü. CHP'li Mahmut Tanal'ın "Şanlıurfa Belediyesi, restorana özel yaptı" dediği yoldan 40 mahallenin ve 30 bin kişinin yararlanacağı ortaya çıktı.

CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
Ekleme: 27.06.2023 - 10:09 Güncelleme: 27.06.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Büyükşehir Belediyesi'nin, Karaköprü'de bir restorana özel yol yaptığını iddia etti. Ancak, Tanal'ın 'restorana özel' dediği yoldan 40 kırsal mahallenin faydalanacağı ortaya çıktı.

ÇALIŞMA 40 KIRSAL MAHALLEYİ KAPSIYOR

Belediye yetkililerinden edinilen bilgiye göre Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesi bir protokol imzaladı ve protokol kapsamında 21 Kasım 2022 tarihinde ihale yapıldı. İhale kapsamında Karaköprü ve Haliliye ilçelerini kırsal yollardan birbirine bağlayan ve yaklaşık 40 kırsal mahallenin faydalanacağı yol inşaatı öngörüldü.

CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...

30 BİN KİŞİ DOĞRUDAN VE DOLAYLI FAYDALANACAK

Güllübağ, Yusufkuyu, Yeroluk, Dağeteği, Mıcıt, Melo, Zeytin, Gölpınar, Aşağı İçkara, Yukarı içkara, Kavakbaşı, Canoğlu, Kanoğlu, Yukarı Koymat, Aşağı Koymat, Kengerli, Küçük Yenice, Yenice, Diphisar, Güvemli, Hayrettin, Yıldız, Akçakebir, Özveren, Ağılmus, Gölcük, Yedikuyu, Culfacık, Güzelbulak, Kabahaydar, Aslıhan, Konaç, Kemerli, Ağzıbüyük, Akoğlan, Kalınbayat, Saklıca, Üçkuyu, Bayramlı, Kayacık, Yeniköy'ü bağlayan grup yolundaki asfalt çalışmaları devam ederken çalışma sonucunda yaklaşık 30 bin kişinin doğrudan ve dolaylı şekilde faydalanacağına da dikkat çekildi. Çalışmanın daha önceden de mevcut durumu sathi kaplama asfalt olan bu güzergahın vatandaşların yenileme talebi üzerine başlatıldığı da ifade edildi.

CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...

Belediyeden yapılan açıklamada da şöyle denildi:

YÜZDE 100 OLUNCAYA KADAR SÜRDÜRECEĞİZ

'Yatırımlarımız ve çalışmalarımızla yüzde 95 oranlarına getirdiğimiz kırsal yol ağımızın gerçekleşmesini yüzde 100 oluncaya kadar sürdüreceğiz. Sayın Mahmut Tanal ve Sözcü Gazetesi'nin bu çalışmayı çarpıtarak; açılışı, ihaleden aylarca sonra yapılan bir işletmeye indirgemesi kırsal mahallerimize ve şehrimize hizmetlerimizi engelleyemeyecektir. Onlar hangi gerçek dışı haber ve yorum ile karşımıza çıkarlarsa çıksınlar biz aşk ile halkımıza hizmete devam edeceğiz. Sıcak asfalt, sathi kaplama asfalt, beton yollar ve sathi yollar olmak üzere mevcut tüm yollarımızda standartlarımızı artırıyoruz. 13 ilçenin tamamında, Şanlıurfa'nın her yerindeyiz.'

AK PARTİ İKTİDARI YATIRIMLARINA DEVAM EDİYOR

CHP ve Sözcü Gazetesi, AK Partili belediyelere yönelik karalama kampanyasına devam ederken Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti iktidarı yol yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda bölünmüş yol ve otoyollar ile daha güvenli, konforlu ve hızlı bir karayolu ağı için 32,5 milyar dolar yeni yatırım ile 2053 yılına kadar otoyol ağı 9 bin 160 kilometreye ve bölünmüş yol ağı 38 bin 942 kilometreye çıkarılacak.
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