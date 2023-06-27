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CHP çatırdıyor! ‘Değişim’ kavgası: ‘Partinin gövdesine kene gibi yapışan parazitler…’

14 ve 28 Mayıs’ta 7’li koalisyonun aldığı ağır hezimetin ardından CHP’de değişim rüzgarı esmeye devam ediyor. Parti içi muhalefet değişim isterken, bir kesim CHP’li ise koltuğa yapışıp kalan Kılıçdaroğlu’nu cansiperane savunuyor. Son olarak Kılıçdaroğlu’nu istifaya davet eden CHP’li Bülent Tezcan’ın açıklamalarına tepki gösteren bir başka CHP’li Çetin Çapan, “Değişim siyaset simsarlarını, partinin gövdesine adeta kene gibi yapışan parazitleri ayıklamakla başlayacak” dedi.

CHP çatırdıyor! ‘Değişim’ kavgası: ‘Partinin gövdesine kene gibi yapışan parazitler…’
Ekleme: 27.06.2023 - 20:58 Güncelleme: 27.06.2023 - 21:16 / Editör: Ozge Selin
CHP çatırdıyor! ‘Değişim’ kavgası: ‘Partinin gövdesine kene gibi yapışan parazitler…’
CHP'li Çetin Çapan, CHP'de 12 yıl kesintisiz vekil, 11 yıl genel başkan yardımcılığı yapan Bülent Tezcan'ın görevden alınmasının ardından ortaya çıkan 'değişim' çıkışına tepki gösterdi.

Yıllardır CHP'de görev yapan Bülent Tezcan görevden alındıktan sonra ‘değişim' çağrısı yaptı. Tezcan'a tepki gösteren CHP'li Çetin Çapan, “Partiyi bugünkü duruma getiren sorunların kaynağı olanların, aynı zamanda bu sorunların çözümü olamayacaklarını vurguladı. Partinin gerçek anlamda ilerleyebilmesi için sorunların kökenine inilmesi gerektiğini belirten Çapan, bu sorunların ancak ve ancak gerçek bir değişimle çözülebileceğini dile getirdi.

Çapan, parti içindeki bazı kişilerin Genel Merkez'de bulunarak partinin geleceğiyle ilgili kararlar almaya çalıştığını ifade etti. Onlara 'derdi parti olanlar' diyen Çapan, bu kişilerin parti içindeki sorunları çözmek için yeterli iradeye ve çözüm odaklılıkla hareket etme yeteneğine sahip olmadıklarının altını çizdi.

Çapan, 'belediye başkanlığı satmak' amacı güden kişilerin ise siyasi ahlaksızlığın kitabını yazdıklarını savundu. Partinin temel değerlerinden uzaklaşan kişilerin, siyasi menfaatleri için partiyi feda etmeye hazır olduklarını söyleyen Çapan, bu tür ahlaki erozyonun parti içinde ciddi bir sorun olduğunu belirtti.

“DEĞİŞİM PARTİNİN GÖVDESİNE KENE GİBİ YAPIŞAN PARAZİTLERİ AYIKLAMAKLA BAŞLAYACAK”

Çapan, parti içindeki sorunların çözümünde daha ileri adımlar atılması gerektiğini ifade ederek, yeniden güçlü ve etkili bir siyasi aktör olabilmesi için gerçek bir değişimin şart olduğunu vurguladı.

Çapan, Kılıçdaroğlu'nun Mart 2022'de Tezcan'ı Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadığında ise ‘değişim'den hiç söz etmediğine dikkat çekerek “Değişim siyaset simsarlarını, partinin gövdesine adeta kene gibi yapışan parazitleri ayıklamakla başlayacak” dedi.
CHP çatırdıyor! ‘Değişim’ kavgası: ‘Partinin gövdesine kene gibi yapışan parazitler…’
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