  • USD: 25,82 - 25,87
  • EURO: 28,15 - 28,20
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bakanı Uraloğlu'ndan Trabzonspor’a müjde: Tesisler taşınmayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin yeni inşa edilecek havalimanı için taşınmayacağını ifade etti.

Ekleme: 27.06.2023 - 12:53 Güncelleme: 27.06.2023 - 13:06 / Editör: Ozge Selin
Bakanı Uraloğlu'ndan Trabzonspor’a müjde: Tesisler taşınmayacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, çok sayıda gencin Türk futboluna kazandırılmasında etkili olan söz konusu tesislerin tarihi önemine işaret etti.

Trabzonspor'un başarılarının altyapısı olan ve birçok anıyı barındıran Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açıldığını anımsatan Uraloğlu, tesislerin, bugün Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından olduğuna dikkati çekti.

Uraloğlu, 'O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Burası bir tesis değil, yuvadır. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak.' değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Trabzon'a yeni havalimanı yapılırken mevcut havalimanının da hizmet vermeye devam edeceğini bildirerek, 'Hem yapacağımız iyileştirme çalışmalarıyla yenileyeceğimiz mevcut havalimanımız hem de daha sonra inşa edeceğimiz yeni havalimanı şehre yakışacak, daha geniş, ferah ve modern şekilde hem vatandaşlarımıza, hem de Trabzon'a gelecek misafirlerimize hizmet verecek.' ifadesini kullandı.

Trabzon Havalimanı'nın yolcu kapasitesini karşılamakta zorlandığına dikkati çeken Uraloğlu, havalimanının, yılda 4 milyon yolcu kapasitesiyle ülkenin en önemli havalimanları arasında yer aldığını belirtti.

YENİ HAVALİMANI YAPIMI PLANLANDI

Uraloğlu, havalimanının, iç hat yolcu sayısında 7'nci, dış hat yolcu sayısında da 10'ncu sırada yer aldığını işaret ederek, şunları kaydetti:

'Bu doğrultuda, uçuşları aksatmayacak şekilde yeni bir havalimanı yapımı planlandı. Planlama doğrultusunda öncelikle mevcut tesislerin gelişimine yönelik çalışma yapılıyor. Önce mevcut pistin kuzeyine dolgu yapılarak, ikinci bir pist yapılması üzerine çalışılmıştır. 30 metre olan mevcut pist kotu sağlanacak. Gereken dolgu maliyeti ve bu pistin yapılması halinde dahi üstyapı tesislerinin yenilenemeyecek olması, yolcu kısıtının devam edecek olması dikkate alındığında Ordu, Giresun ve Rize Artvin havalimanları örnekleri gibi deniz üzerine yeni bir havalimanı yapılması hem daha ekonomik hem de önümüzdeki on yıllar için daha uygun görülmüştür. Trabzon Havalimanı'nın öncelikle müdahale edilmesi gereken kısmı, pist, apron, taksi yolu gibi üniteleri içeren altyapı tesisleridir. Pist eksen hattının iki tarafında olması gereken 140'ar metrelik şerit sahalar, pist uzunluğu kısıtı, elektronik seyrüsefer cihazları ve mania sorunları dikkate alınarak, uluslararası standartlarda bir havalimanı olabilmesi için altyapı tesislerine ivedilikle müdahale gerekmektedir. Bu çalışmalar kapsamında da bölgede bulunan Trabzonspor Tesisleri hiçbir şekilde zarar görmeyecek. Trabzon Havalimanı'nın yapılacağı alanda arazi kullanımı ve mülkiyet durumları ile ilgili de çalışma yapılmıştır.'

Bakanı Uraloğlu'ndan Trabzonspor’a müjde: Tesisler taşınmayacak
CHP'de değişim krizi derinleşiyor: Tanju Özcan Tunç Soyer'in Kılıçdaroğlu'na destek sözlerine ateş püskürdü
Fatih Portakal canlı yayında 'dış sesi' azarladı! Sosyal medyadan tepki yağdı...
AK Parti'den Reuters'ın kirli saldırısına tepki: Siyasi bir amaca dönük mesnetsiz iddialar
Başkan Erdoğan'dan Kurban Bayramı mesajı
Hakan Han Özcan’dan Yavaş’a Tepki:“Ne söyledin, ne yaptın? İşte CHP zihniyeti bu. CHP demek zulüm demek'
Musluklarından 5 gündür su akmıyor! Kokuyoruz başkan gel halimizi gör
CHP'nin bir yalanı daha çürütüldü! Kara propaganda çalışmaları boşa çıktı...
Tamamen yoldan çıktı
AK Parti'nin yerel seçim stratejisi şekilleniyor: Şehrin kimliğine göre aday! Ankara, İstanbul ve İzmir'in karneleri çıkarılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Stoltenberg'le yaptığı İsveç görüşmesi dünyada yankı buldu
Merdan Yanardağ gözaltına alındı
MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Haliç eski kötü günlerine geri döndü
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Merdan Yanardağ'a soruşturma
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
Meral Akşener, kendisine muhalif isimleri tasfiye etti
AK Parti'de dev bayram hazırlığı
65 yaş üstü büyükler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan terörist başına methiyeler: Serbest bırakılmalı
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul ve birçok il için sağanak yağış uyarısı!

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama: Zamandan tasarruf hedefleniyor

Sıfır otomobil tesliminde yeni uygulama: Zamandan tasarruf hedefleniyor

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu: Arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Serinlemek için girdiği gölde boğuldu: Arkadaşları cesedinin başında gözyaşı döktü

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Uzayda yeni keşif! NASA ilk kez duyurdu: Yaşamın temelini oluşturan...

Mardin’deki kazada 21 kişi ölmüştü: Faciaya yol açan şoför serbest kaldı!

Mardin’deki kazada 21 kişi ölmüştü: Faciaya yol açan şoför serbest kaldı!

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma