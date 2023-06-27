Bakan Fidan, Karadağ Cumhurbaşkanı Miltovic'le görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Karadağ’daki temasları çerçevesinde Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Karadağ'da resmi temaslarını sürdürüyor. Fidan, temasları kapsamında Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ile görüştü.Fidan'ın zirve kapsamında katılımcılara hitap etmesi ve bazı ikili temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.