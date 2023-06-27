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ABD medyasını sarsan gelişme: Trump’ın ses kayıtları ifşa oldu!

ABD medyasında, eski Başkan Donald Trump'a ait ses kaydı yayınlandı. Başı uzun süredir gizli belgelerle dertte olan Trump'ın 2021 yılında kaydedildiği ifade edilen bir kayıtta “gizli belgeleri” erişim izni olmayan kişilerle paylaştığı tespit edildi.

Ekleme: 27.06.2023 - 16:31 Güncelleme: 27.06.2023 - 16:40 / Editör: Ozge Selin
ABD medyasını sarsan gelişme: Trump’ın ses kayıtları ifşa oldu!ABD medyası eski ABD Başkanı Donald Trump'a ait gizli belgelerin erişim izni olmayan kişilerle paylaşıldığını gösteren ses kayıtlarını yayınladı. Söz konusu ses kayıtlarında, gizli belgeleri saklamakla yargılanan Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra gizli bir belgeyi sakladığını kabul ettiği ifade ediliyor.

GOLF KULÜBÜNDEKİ ÖZEL GÖRÜŞME

İlk olarak CNN tarafından ulaşılan 2 dakikalık ses kayıtlarında, 2021'de New Jersey'deki Bedminster golf kulübünde eski Genelkurmay Başkanı Mark Meadows'un anı kitabıyla çalıştığı kişiler arasında yaptığı görüşmede, 'Bunlar çok gizli' dediği duyuluyor. ABD basınına göre, Trump'ın sayfaları çevirdiğine duyulan kayıtlarda, eski başkanın 'Bunlar çok gizli. Bu ordu tarafından yapıldı ve bana verildi. Başkan olarak gizliliğini kaldırabilirim. Şimdi yapmam ama ancak hala gizli' ifadelerini kullandı.

Ses kayıtlarında bahsedilen belgelerin Trump'ın yargılandığı davada savcı tarafından el konan belgeler olup olmadığı bilinmiyor.

37 AĞIR SUÇLAMA İLE KARŞI KARŞIYA

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Florida eyaletinde yer alan Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde 8 Ağustos 2022'de FBI tarafından yapılan aramada devlete ait yaklaşık 100 gizli belge bulunmuş ve olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Trump'a 37 ağır suçlama yönetildi.

İddianameye göre Trump, yetkisi olmayan şahıslara ABD askeri operasyonları hakkında gizli belgeler gösterdi. Bu belgeler arasında başka bir ülkeye yönelik 'saldırı planı' yer aldığı belirtilen iddianamede, 31 suçlamanın ulusal savunma bilgilerinin kasıtlı olarak saklanmasına ilişkin olduğu kaydedildi.

Diğer suçlamalar ise komplo kurmak, belgelerin geri alınmasını engelleme ve yalan beyanlarda bulunma olarak açıklandı. Trump, ikinci kez hakim karşısında çıkan tek ABD Başkanı olarak tarihe geçti.

ABD medyasını sarsan gelişme: Trump’ın ses kayıtları ifşa oldu!
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