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Beyaz Gazete
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Stoltenberg’den flaş açıklama! Türkiye ve İsveç kararını duyurdu

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 11-12 Temmuz'daki NATO zirvesi öncesi İsveç'in NATO üyelik başvurusunu görüşmek üzere Brüksel'de bir toplantı yapılacağını açıkladı.

Ekleme: 26.06.2023 - 15:30 Güncelleme: 26.06.2023 - 16:07 / Editör: Ozge Selin
Stoltenberg’den flaş açıklama! Türkiye ve İsveç kararını duyurdu
Litvanya'daki NATO tatbikatlarını izleyen Genel Sekreter Jens Stoltenberg, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO'ya üyeliği konusunda ilerleme sağlamak istediklerini ifade eden Stoltenberg, Brüksel'de İsveç ve Türkiye arasında gerçekleştirilecek toplantıya iki ülkenin Dışişleri Bakanları, İstihbarat Şefleri ve Ulusal Güvenlik Danışmanlarının katılacağını söyledi.

'İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme ilerleme sağlamayı umuyoruz'
Brükel'deki bu üst düzey toplantıyla Stoltenberg, İsveç'in NATO üyeliği konusunda ilerleme sağlamayı umduklarını vurguladı. Rusya'daki gelişmeleri değerlendiren Stoltenberg, 'Wagner isyanı Rusya'daki rejimin zayıflığını gösteriyor.' diye konuştu


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