  • USD: 25,25 - 25,30
  • EURO: 27,46 - 27,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…

İsviçre bir kez daha terör örgütü PKK’nın gösterisine sahne oldu. Zürih’te PKK’nın kurucularından Sakine Cansız için anma festivali gerçekleştirildi. Terör örgütü paçavralarının önünde çocukları da alet ettikleri etkinliğin görüntüleri paylaşıldı.

Ekleme: 26.06.2023 - 11:05 Güncelleme: 26.06.2023 - 11:08 / Editör: Ozge Selin
Batı PKK'ya kucak açmaya davam ediyor. Dünya Türkiye'nin İsveç'e verdiği PKK vetosunu konuşurken İsviçre'den de skandal görüntüler gelmeye devam ediyor.

ÇOCUKLARI DA ALET ETTİLER

İsviçre'de PKK paçavraları ve terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterleri önünde skandal bir festival gerçekleştirildi. PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız'ın posterlerinin de yer aldığı etkinlikte, PKK propogandasına çocuklar da alet edildi.

BESİME KONCA DA ETKİNLİKTEYDİ

Hakkında yakalama kararı bulunan eski HDP Siirt Milletvekili Konca da etkinlikte Sakine Cansız'ı överek PKK'ya destek oldu.
Meral Akşener, kendisine muhalif isimleri tasfiye etti
AK Parti'de dev bayram hazırlığı
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan terörist başına methiyeler: Serbest bırakılmalı
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Fatih Portakal ‘seçimden ders çıkardım’ deyip itiraf etti: Muhalefet partilerinde demokrasi yok
İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı
Wagner isyanı sonrası Putin'den yeni açıklama!
Fatih'te İETT şoförleri baltayla birbirine saldırdı
Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan
Ümit Özdağ, CHP'den istenen '15 vekil' sürecini anlattı! Akşener'i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor
Başkan Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı: Wagner tehlikesini dünya kamuoyuna o fotoğrafla duyurdu!
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu
Muharrem İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti: 18 bin kişi iş bıraktı
Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...
Kremlin isyan sonrası Prigojin kararını açıkladı: Belasrus'a gidecek
Bakan Bayraktar 'rekorlar yılı' olacak diyerek o tarihi işaret etti! 'KATO'dan ümitliyiz'
Türkiye'de bir ilk oldu: Milli Muharip Uçak'ta da kullanılacak
LGBT'liler sapkın hedeflerini ilan ettiler: Çocuklarınız için geliyoruz
Bakan Fidan Blinken ile görüştü! Rusya'daki son durum ele alındı
26 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

26 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!

Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti

Turizmde şahlanış rekorlarla başladı! Milyonlar adeta akın etti