Meral Akşener, kendisine muhalif isimleri tasfiye etti

İyi Parti'de Meral Akşener'in bir kez daha başkan seçildiği kurultayda 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK'nın yeni üyeleri de belirlendi. Önceki dönemde parti içi iki kanatta da bulunan Akşener'e muhalif isimler, bu kurultay sonrası listeye giremedi.

Seçim sonuçlarının karıştırdığı partilerden biri de İyi Parti oldu.Parti içerisinde kurulan Ortak Akıl Platformu, yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyeti nedeniyle Meral Akşener yönetiminin istifa etmesi gerektiğini vurguladı.Ancak İyi Parti içerisindeki muhalifler kurultayda Akşener'in karşısına herhangi bir aday çıkarmadı.Geçtiğimiz günlerde 3. Olağan Kurultayı düzenleyen İyi Parti'de Meral Akşener, tek aday girdiği seçimde bir kez daha genel başkan oldu.Kurultayın ardından parti içerisinde 50 üyeden oluşan GİK ve 11 üyeden oluşan MDK seçildi.Kurultayda genel başkan Meral Akşener’in hazırladığı blok liste oylanırken, eski GİK’te yer alan ve içerisinde Akşener'e muhalif isimlerin de olduğu 29 kişi yeni listede yer alamadı.Muhalif GİK üyeleri Arzu Önşen ve İsmet Koçak gibi isimler partinin yeni yönetiminde yer almadı.Parti içi muhalefeti kamuoyunda dile getirmek için Ortak Akıl Platformu adıyla kurulan platformun sözcüsü Ethem Baykal da yeni dönemde MDK listesinde yer almayan isimlerden oldu.Öte yandan bazı partili kaynaklar, yeni listelere tepki göstererek partinin Kurucular Kurulu’nun kırgın olduğunu ve istifaların süreceğini ileri sürdü.