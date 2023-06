Kurban eti nasıl saklanmalı? Kasaplar Odası Başkanı Yalçındağ madde madde anlattı

Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, Kurban Bayramı'nda kesilen kurban etlerinin ayrılma ve muhafaza edilme koşullarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurban etlerinin kesimden sonra birbirine temas etmeden sıcaklığının düşmesi gerektiğine dikkati çeken Yalçındağ, şunları söyledi: "Kurban etleri kesildikten iki saat içerisinde vücut sıcaklığını kaybetmez. Etlerin vücut sıcaklığını kaybetmesini beklememiz gerekiyor. Etler mümkünse bir tepsi üzerinde kendi halinde soğuyacak. Tepsi ile buzdolabına kaldıracağız. Sonra buzdolabına kaldırdığımız etimizi işleteceğimiz kasap dükkanına götürüp arzumuza göre etimizi işletiyoruz. Kurban kesildikten sonra etleri asla poşetlerle taşımayalım."



Et işleme fiyatları illere göre değişebilir

Yalçındağ, Türkiye'deki bütün kasap dükkanlarının bayramda et işletecek vatandaşlar için hazır olduğunu, kasaplar dışında bu işlemi yapmanın yasak olduğunu anımsattı. Yalçındağ, et işleme fiyatlarının illere ve bölgelere göre değişiklik gösterebileceğini kaydetti.



Kurban etleri işin ehli kişiler tarafından işlenmezse halk sağlını tehdit edecek durumların ortaya çıkabileceğine işaret eden Yalçındağ, "Kasap dışında bu işi yapanlar bir yıl önce işlem yapılmış kıyma makinesini çıkarıp kıyma çekebiliyor. Eğer iyi temizlenmezse oradaki mikroplar bütün etlere bulaşır." diye konuştu.



"Kurban pazarlarından gönül rahatlığıyla kurbanlık alınabilir"

Yalçındağ, kurbanların hayvan pazarlarına gelebilmesi için veteriner hekim raporu olması gerektiğine dikkati çekerek, "Hayvanın sağlık durumunu gösteren veteriner hekim raporu olmadan hayvanlar kurban pazarlarına sevk edilemez. Bu yüzden vatandaşlarımız kurban pazarlarından gönül rahatlığıyla kurban alabilirler. Sağlık sorunu olan hayvanlar pazara giremez." dedi. Bu yıl büyükbaş kurbanlıklarda hisse fiyatlarının küçükbaşlara göre yüksek olduğunun altını çizen Yalçındağ, küçükbaş hayvanlara ilginin fazla olacağını düşündüklerini sözlerine ekledi.