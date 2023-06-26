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İstanbul Valisi Gül: “Eleştirmek için bile paylaşmayın”

İstanbul’da izinsiz bir şekilde yürüyüş yapmak isteyen LGBT’lilerin gösterilerine izin verilmedi. 113 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül’ün açıklamasında “Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" ifadelerine yer verildi.

Ekleme: 26.06.2023 - 14:30 Güncelleme: 26.06.2023 - 14:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Valisi Gül: “Eleştirmek için bile paylaşmayın”
İstanbul Emniyeti; 17 Haziran Pazar günü olduğu gibi geçtiğimiz Pazar günü de yine tam gün mesaideydi. İstanbul'da izinsiz bir şekilde yürüyüş yapmak isteyen LGBT'lilerin gösterilerine izin verilmedi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği tarafından yasak olduğu açıklanmasına rağmen LGBT'liler Şişli'de ve Taksim'de yürümek istedi. Çıkan olaylarla tansiyon yükseldi. Polisler duruma müdahale etti. Şişli ve Taksim'de yaşanan gerginlikler polislerin müdahalesi ile sonuçlandı. İstanbul genelinde izinsiz gösteri ve yürüyüşlere katılmak isteyen ve taşkınlık yapan 113 kişi gözaltına alındı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, çıkan olaylarla ve gözaltılarla ilgili olarak sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün yazılı açıklamasında "Milli geleceğimiz, aile kurumunu milli ve manevi değerlerimizle yaşatmaya bağlıdır. Aile kurumunu zayıflatacak hiç bir etkinliğe müsaade etmeyeceğiz. Propaganda yapmak maksadıyla eylem yapan 113 kişi gözaltına alındı. Eleştirmek için bile olsa lütfen eylemlerini paylaşmayınız" ifadelerine yer verildi.

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