Irak’ta korkutan deprem! Türkiye’den de hissedildi

Irak'ın Duhok bölgesinde saat 09.41 sıralarında 4.7'lik deprem kaydedildi. Deprem Türkiye'den de hissedildilirken AFAD'dan açıklama geldi.Irak'ın Duhok bölgesinde sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. 4.7 büyüklüğünde olduğu kaydedilen depremin Hakkari'nin Çukurca ilçesine 14.08 km uzaklıkta olduğu belirtildi.AFAD depreme ilişkin verileri paylaştı. Depremin derinliğinin 12.12 km olduğu açıklandı.