  • USD: 25,25 - 25,30
  • EURO: 27,46 - 27,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Interpol'un kırmızı bültenle aradığı 2 kişi Türkiye'de yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında aralarında 2'si Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan olmak üzere toplam 34 şüpheli gözaltına alındı.

Ekleme: 26.06.2023 - 14:23 Güncelleme: 26.06.2023 - 14:24 / Editör: Ozge Selin
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce, 13 Haziran 2023 tarihinde Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde MASAK'la işbirliği içerisinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama'' suçlarından icra edilen operasyon kapsamında, Ankara, İzmir, Aydın ve Muğla illerinde Hollanda, Fransa ve Belçika tarafından İnterpol Kırmızı Bültenle aranan Hollanda uyruklu "Bello Jos" lakaplı Joseph Johannes LEIJDEKKERS'in içerisinde bulunduğu suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 25 şüpheli yakalanmıştır.

LEIJDEKKERS ve diğer örgüt üyelerine ait 36 adet taşınmaz, 99.9 kg altın, 2 adet motorlu araç, 5.785.000 EUR, 1.733.000 USD, 65.725.000 TL ve şüphelilerin hissedar oldukları 5 şirketin ortaklık payları dahil, nakit olarak yaklaşık 1.1 milyar TL tutarındaki mal varlığı değerine el konulmuştur.

23 Haziran 2023 tarihinde, firari durumda bulunan şahısların yakalanmalarına yönelik devam eden çalışmalarda, İstanbul'da 10 kişiye ait 13 farklı adreste gerçekleştirilen operasyonda; aralarında İnterpol Kırmızı Bültenle aranma kaydı olan Hollanda uyruklu Jurean Anthony FİNİX'in bulunduğu 3 kişi yakalanmıştır. Operasyonda, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda para, çok sayıda kripto telefon, birçok ülkeye ait sahte pasaport, kimlik kartı, tabanca ve fişek ele geçirilmiştir.

25 Haziran 2023 tarihinde devam eden çalışmalarda ise Muğla ve Isparta'da gerçekleştirilen operasyonlarda LEIJDEKKERS'in sağ kolu olan ve hakkında Hollanda ve Belçika adli makamlarınca uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranma kaydı olan İsaac BİGNAN'ın da aralarında bulunduğu 3 kişi gözaltına alınmıtır. Söz konusu operasyonlarda çok sayıda kripto telefon ve fişek ile uyuşturucu ticaretinden elde edilen nakit formda paraya el konulmuştur. Aynı gün dosya kapsamındaki şüphelilerin kaçmasına yardım eden 3 kişi Konya'da gerçekleştirilen operasyonda yakalanmıştır.

Operasyon kapsamında 2'si KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN olmak üzere toplam 34 şahıs hakkında işlem yapılmıştır.

MİT'ten Suriye'nin kuzeyi Münbiç'te operasyon: 11 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Haliç eski kötü günlerine geri döndü
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'a övgüler yağdıran Merdan Yanardağ'a soruşturma
PKK’nın üssü haline geldiler! İsviçre’de skandal göründü! Terörist Sakine Cansız’ı anma töreni: Çocukları da alet ettiler…
Meral Akşener, kendisine muhalif isimleri tasfiye etti
AK Parti'de dev bayram hazırlığı
CHP yandaşı Merdan Yanardağ'dan terörist başına methiyeler: Serbest bırakılmalı
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Fatih Portakal ‘seçimden ders çıkardım’ deyip itiraf etti: Muhalefet partilerinde demokrasi yok
İmamoğlu 'Tasavvuf müzesi' yapacağım dediği yerde LGBT propagandası yaptı
Wagner isyanı sonrası Putin'den yeni açıklama!
Fatih'te İETT şoförleri baltayla birbirine saldırdı
Başkan Erdoğan duyurdu! Depremzede lise öğrencilerine ek kontenjan
Ümit Özdağ, CHP'den istenen '15 vekil' sürecini anlattı! Akşener'i yalanladı: Gerçekleri yansıtmıyor
Başkan Tayyip Erdoğan 4 yıl önce uyarmıştı: Wagner tehlikesini dünya kamuoyuna o fotoğrafla duyurdu!
CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu yönetimine karşı İlke ve Demokrasi Hareketi kuruldu
Muharrem İnce'ye kaset kumpasında Whatsapp konuşmaları ortaya çıktı! Süreci FETÖ ile bağlantılı hesaplar yönetti
CHP'li Tunç Soyer yine sözünde durmadı! işçilere bayramı zehir etti: 18 bin kişi iş bıraktı
Putin'den sert tepki! Wagner geri çekildi...
Kremlin isyan sonrası Prigojin kararını açıkladı: Belasrus'a gidecek
26 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

26 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Kurban Bayramı namazı saati yayınlandı! İl il bayram namazı saatleri

Kurban Bayramı namazı saati yayınlandı! İl il bayram namazı saatleri

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Japon uzmandan Türkiye'ye deprem uyarısı: Marmara'yı işaret etti

Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!

Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Sadece üç ay görülüyor: Binlerce turisti Türkiye'ye çekiyor

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma

Koyunu bayıltana kadar döven kasaptan şoke eden savunma