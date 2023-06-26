Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Erol Ayyıldız'ı atadı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanı kararına göre halihazırda Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız yeni Emniyet Genel Müdürü olarak atandıİstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın İçişleri Bakanı olarak görevlendirilmesinin ardından Emniyet Genel Müdürü de değişti. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın İçişleri Bakan Yardımcılığını görevine atanmasının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü'ne gelen isim Eskişehir Valisi olarak görev yapan Erol Ayyıldız oldu.