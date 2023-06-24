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Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alman Bild'den Putin-Erdoğan görüşmesinin hazımsızlığı

Rusya'da yaşanan darbe krizi sonrası gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Vlademir Putin görüşmesini haberleştiren Alman gazetedi Bild, haber fotoğrafının açıklama kısmına 'diktatörler bir arada' ifadesini yazdı.

Alman Bild'den Putin-Erdoğan görüşmesinin hazımsızlığı
Ekleme: 24.06.2023 - 18:19 Güncelleme: 26.06.2023 - 03:49 / Editör: Ozge Selin
Alman Bild'den Putin-Erdoğan görüşmesinin hazımsızlığı
Rusya'daki darbe krizi tüm dünyanın gündeminde.

Dün gece saatlerinde başlayan kriz, Wagner'in Moskova'ya doğru ilerleyişe geçmesi ile her geçen saat büyüyor.

Bu kapsamda Türkiye'de olayları yakından takip eden ülkelerin başında geliyor.

Rusya ile derin ilişkiler içinde olan Türkiye'nin çıkarları ve demokrasiye olan destek bağlamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı, Putin'le görüştü

Görüşmede aklıselim hareket edilmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in adımlarına tam destek verdiğini belirtti.

Krizin ortasında gerçekleşen bu görüşme Batı medyasında yer buldu.

Alman gazetesi Bild de bu gelişmeyi haberleştirdi.

'Rus savaş kışkırtıcısı Vladimir Putin'e 'tam destek'

Haberde, 'Kremlin'e göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'daki silahlı ayaklanmayla ilgili bir telefon görüşmesinde Rus savaş kışkırtıcısı Vladimir Putin'e 'tam destek' sözü verdi.' ifadeleri kullanıldı.

'Diktatörler bir arada'

Haberin altında ise Erdoğan ve Putin'in tokalaştığı bir fotoğrafa yer verildi. Fotoğraf açıklamasında ise 'Diktatörler(diktatoren) bir arada' ifadesine yer verildi.
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