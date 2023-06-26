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65 yaş üstü büyükler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne giden 65 yaş üstü 10 Tuzlalı vatandaş, haftada 2 gün katıldıkları okuma yazma kursunu başarı ile tamamladı.

65 yaş üstü büyükler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı
Ekleme: 26.06.2023 - 14:49 Güncelleme: 26.06.2023 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
65 yaş üstü büyükler okuma yazma öğrendi, ilk kez kep atma heyecanı yaşadı

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi’ne giden 65 yaş üstü 10 Tuzlalı vatandaş, haftada 2 gün katıldıkları okuma yazma kursunu başarı ile tamamladı.

Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'ne giden 65 yaş üstü 10 Tuzlalı vatandaş, haftada 2 gün katıldıkları okuma yazma kursunu başarı ile tamamladı. Herkese örnek olan 65 yaş üstü büyükler, düzenlenen törende mezuniyet cübbesi giydiler ve kep taktı.

Çocukluk hayallerini yaşayarak mezun olan 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı'nın katıldığı törende giydikleri kepleri havaya attı. Yaşanan renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Programda açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Sizlerin içerisinde kalan hayalleri, geçmişten gelen bu eksikliği, kendinizde görmeniz, fırsat bulamamış olabilirsiniz, öğrenmek için okula gidememiş olabilirsiniz, ama bugün bu azimle bunu yapmanız, bu azmi göstermeniz gençler için de çok kıymetli olduğuna inanıyorum” dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından hayata geçirilen Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde Tuzla'da yaşayan 65 yaş üstü büyükler, onlarca farklı branşta eğitimlere ve aktivitelere katılarak hem sosyalleşiyorlar hem de kendi yaşıtları ile vakit geçirme imkânı yaşıyor. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde alanında uzman eğitimciler tarafından uygulanan eğitimlerden bir tanesi ise okuma yazma eğitimi. Bu çerçevede Tuzla Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde 5 yıldır sürdürülen okuma yazma eğitiminden bu sene 65 yaş üstü 10 büyük mezuniyet heyecanı yaşadılar. Herkese örnek olan 65 yaş üstü büyükler, düzenlenen törende mezuniyet cübbesi giydiler ve kep taktılar. Çocukluk hayallerini yaşayarak mezun olan 65 yaş üstü büyükler, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı'nın katıldığı törende giydikleri kepleri havaya attı. Yaşanan renkli anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

“Her bir bireyin, okuma yaz bilmesi, öğrenmesi, kendini geliştirmesi çok kıymetlidir”

Programda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, "Özellikle de Tuzla Halk Eğitim Müdürümüze, öğretmenlerimize, çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine güzel bir etkinlik için. Tuzla Belediyesi Yaşlılar Merkezi'nde yapılan her çalışma ayrı ama okuma yazma seferberliği nedeniyle herkese teşekkür ediyorum. Asıl size teşekkür ediyorum. İyi ki katıldınız, iyi ki de okuma yazma öğrenmek için kendinizi motive ettiniz. Bizleri de mutlu ettiniz. Her bir bireyin, okuma yaz bilmesi, öğrenmesi, kendini geliştirmesi çok kıymetlidir. Bir büyüğümüz, ‘Benim hayalim' dedi. Bu hayalinizi gerçekleştirmenize sebep olan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Gençlerimizin bu azimden, bu gayretten, örnek alması lazım”

"Sizlerin hayalleri bizim için çok kıymetlidir. Burada çok büyük bir ders var" diyerek sözlerine devam eden Başkan Yazıcı, "Sizlerin içerisinde kalan hayalleri, geçmişten gelen bu eksikliği, kendinizde görmeniz, fırsat bulamamış olabilirsiniz, öğrenmek için okula gidememiş olabilirsiniz, ama bugün bu azimle bunu yapmanız, bu azmi göstermeniz gençler için de çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Çünkü artık okuma yazmanın, bilgisayar okuma yazmanın, artık dijital okuryazarlık var. Çok daha ileri aşamaya giden yönler var. Dolayısıyla artık bu okur yazarlık bittiğine göre, gençlere bir örnek daha olup bilgisayar okur yazarlığına girerseniz, bundan sonra sosyal medyada chatleşmeye başlarsınız. Şunu çok önemli buluyorum. Gençlerimiz bu azimden, bu gayretten, örnek alması lazım. Biz Tuzla Belediyesi olarak değerli büyüklerimizin tüm birikimlerini önemsiyoruz. Onların kendilerini geliştirmek için yaptıkları, birbirleri ile olan bu alakalarını, akran ilişkisini en iyi noktaya getirdikleri bu ortamda biz de kendimizi çok mutlu addediyoruz. İyi ki varsınız. Sizinle birlikte olmaktan mutluyuz, gururluyuz ve onurluyuz” şeklinde konuştu.

“Bugün burada okuma yazma öğrendiler ve diplomalarını aldılar”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllüsü Dr. Fatma Yazıcı, ”Bugün Yaşlılar Merkezindeydik. Bayram öncesi çok güzel bir kutlama oldu. Yaşlılar Merkezimiz büyüklerimiz için hayat öpücüğü gibi oldu. Evde sıkılan, vaktini değerlendirmek isteyen bütün büyüklerimizi buraya bekliyoruz. Çünkü burada çok güzel vakit geçiriyorlar. Çok güzel vakit geçirmenin ötesinde eğitim alamadıkları alanda ya da ilgi duydukları alanda kendilerini yetiştiriyorlar. Bugün okuma yazma kursuna şahitlik ettik. Hayatı boyunca okuma yazma öğrenememiş büyüklerimiz, bugün burada okuma yazma öğrendiler ve diplomalarını aldılar” ifadelerini kullandı.
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