26 Haziran 2023 hava durumu raporu... Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı rapora göre ülkemizin parçalı ve az bulutlu, Trakya, Göller yöresi, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Doğu Karadeniz ile Çanakkale, Kütahya, Bilecik, Sakarya, Afyonkarahisar, Erzincan, Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.MARMARAParçalı ve az bulutlu, Trakya, Çanakkale, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kırklareli çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.EDİRNE °C, 29°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıİSTANBUL °C, 26°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CParçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ °C, 29°CParçalı ve az bulutluEGEParçalı ve az bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevreleri öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 34°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 35°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu, Göller yöresi ve Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 33°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren batısının iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 30°CParçalı ve az bulutluMERSİN °C, 30°CAz bulutlu ve açıkİÇ ANADOLUParçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 31°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıÇANKIRI °C, 32°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKONYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluBATI KARADENİZParçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 26°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDÜZCE °C, 29°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKASTAMONU °C, 30°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıZONGULDAK °C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı bulutluSAMSUN °C, 26°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 32°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 25°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, Erzincan, Erzurum'un kuzeyi ile Kars ve Ardahan çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıKARS °C, 27°CParçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 35°CParçalı ve az bulutluVAN °C, 28°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 35°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 37°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 39°CAz bulutlu ve açık